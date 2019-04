La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 DT de Villa Dálmine:

El entrenador de Villa Dálmine analizó el empate 4-4 con Gimnasia de Jujuy. Destacó "el corazón" de su equipo, pero lamentó la cantidad de fallas defensivas que mostró en este partido y también en los dos anteriores. "Muchos", "demasiados, "muchísimos"… Con esos términos, Walter Nicolás Otta se refirió a los errores defensivos que cometió Villa Dálmine frente a Gimnasia de Jujuy y también en sus dos partidos anteriores, frente a Arsenal y Defensores de Belgrano. Y no exagera "Nico": es que en los primeros siete partidos del año, su equipo sólo recibió un gol, frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Y en los últimos tres encuentros sufrió nueve tantos en contra. Un promedio de tres por juego. Sí: demasiado para un equipo que se juega la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. "Hasta el partido con Arsenal éramos un equipo muy ordenado, pero a partir de Arsenal perdimos eso", señaló el DT Violeta luego del encuentro ante Gimnasia (J). "Fue un partido de esos que a los entrenadores no nos gustan, porque para el espectador puede ser muy bueno, pero para nosotros no, porque se cometieron muchos errores. Demasiado para lo que nos estamos jugando", comentó tras el 4-4 contra los jujeños. "El equipo ha demostrado corazón toda la temporada, antes que llegáramos nosotros y también después. Estos chicos quieren otra cosa, querían depositar al club en el Reducido. Lamentablemente cometimos muchos errores, nos han convertido demasiado en los últimos tres partidos y a partir de ahí no se puede pensar en clasificar. Nos hemos descuidado de mitad de cancha hacia atrás", lamentó Otta en conferencia de prensa. Entre las situaciones puntuales, "Nico" contó que le dolieron mucho la cantidad de goles sufridos a partir de la pelota parada y marcó que la ausencia del capitán Matías Ballini (desgarrado) fue muy difícil de suplir en lo colectivo: "La baja de Ballini es tremendamente importante para este equipo, no solamente por lo que es Matías adentro de la cancha, sino por lo que él significa para el grupo". Igualmente, volvió a remarcar "el corazón y el espíritu" de este plantel de Villa Dálmine y también el esfuerzo y la calidad humana del grupo: "Estos chicos se merecían otro final", aseguró. Finalmente, Otta fue consultado por la polémica actuación del árbitro Héctor Paletta el domingo en Mitre y Puccini: "Nosotros sabemos lo que pasó en Defensores de Belgrano, lo tenemos muy en claro por más que nos quieran decir que no. Y sabemos lo que pasó con Gimnasia. Pero hay que estar tranquilo y no decir nada, porque si decís algo es peor", afirmó.

