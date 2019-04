La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 Villa Dálmine cerrará la última fecha







Enfrentará a Santamarina en Tandil el lunes por la noche, a partir de las 20.30, ya sabiendo si cuenta o no con chances de clasificar al Reducido. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la programación de la última fecha del campeonato de la Primera B Nacional y también informó las designaciones arbitrales para una jornada en la que está en juego el ascenso directo y en la que se definirán los cuatro boletos que restan para el Reducido y el descenso que deben dirimir entre Los Andes y Quilmes. En ese marco, Villa Dálmine disputará el partido que cerrará esta 25ª fecha, dado que enfrentará el lunes por la noche a Santamarina en Tandil en un partido que se jugará desde las 20.30 horas con arbitraje de Jorge Broggi (primera vez con el Violeta). Así, los dirigidos por Walter Nicolás Otta saldrán a la cancha ya sabiendo si cuentan o no con chances de clasificar al Reducido. Dicha posibilidad es mínima y depende de que se concreten tres de los siguientes cuatro resultados: -Que Independiente Rivadavia pierda como local ante Atlético Rafaela. -Que Agropecuario no le gane a Gimnasia en Jujuy. -Que Mitre de Santiago del Estero pierda como local ante Almagro. -Que Brown (A) no derrote como local a Nueva Chicago. Así, entre viernes y domingo habrá partidos que definirán los cuatro boletos que quedan disponibles para el Reducido. Y si se llegaran a dar los resultados que necesita el Violeta, todo deberá esperar hasta el lunes. En tanto, el descenso que falta confirmar se conocerá el sábado a la tarde. Olimpo ya quedó condenado a jugar en el Federal A, mientras que en la zona metropolitana, Quilmes depende de sí mismo para salvarse: si le gana a Olimpo como local asegurará la permanencia; pero si empata, deberá esperar que Los Andes no le gane a Deportivo Morón. En tanto, una derrota condena al Cervecero, independiente del resultado del Milrayitas. Finalmente, el ascenso directo se pondrá en juego el domingo a partir de las 15.10. Sarmiento y Arsenal tienen 43 puntos, uno más que Nueva Chicago (42). En esta definición, a diferencia de la clasificación al Reducido, no cuenta la diferencia de gol.

Imagen ilustrativa. NACIONAL B – FECHA 25 VIERNES - 17.30 horas: Indep. Rivadavia vs Atlético de Rafaela / Lucas Comesaña - 20.00 horas: Chacarita vs Central Córdoba / Gerardo Méndez Cedro SÁBADO - 13.05 horas: Quilmes vs Olimpo / Ariel Penel - 13.05 horas: Deportivo Morón vs Los Andes / Pablo Echavarría - 16.00 horas: Gimnasia (J) vs Agropecuario / Fabricio Llobet - 19.00 horas: Instituto vs Gimnasia (M) / Julio Barraza - 21.00 horas: Temperley vs Platense / Luis Lobo Medina DOMINGO - 15.10 horas: Brown (A) vs Nueva Chicago / Diego Ceballos - 15.10 horas: Sarmiento vs Guillermo Brown / Hernán Mastrángelo - 15.10 horas: Defensores de Belgrano vs Arsenal / Nicolás Lamolina - 21.30 horas: Mitre (SdE) vs Almagro / Mario Ejarque LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Villa Dálmine / Jorge Broggi LIBRE: Ferro Carril Oeste.

