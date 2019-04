La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 Primera D:

El encuentro, correspondiente a la fecha 27, se jugará desde las 15.30 horas en cancha de Lugano. Y será clave para las aspiraciones del Auriazul de clasificar al Reducido, dado que enfrenta a un rival directo. Luego del revitalizador triunfo que consiguió frente a Claypole el pasado viernes, Puerto Nuevo cerrará hoy su preparación para su próximo compromiso, pautado para mañana jueves a las 15.30 horas. Y será un partido clave para el Auriazul, dado que enfrentará a Centro Español, un rival directo en la lucha por la clasificación al Reducido. El encuentro, correspondiente a la 27ª fecha del campeonato de la Primera D, se disputará en cancha de Lugano, tendrá arbitraje de Carlos Petrussa y será uno de los tres que abran esta nueva jornada, apenas 48 horas después del cierre de la anterior. Es que ayer se midieron Yupanqui y Muñiz en lo que fue el último partido de la 26ª fecha y cuyo resultado era importante para Puerto Nuevo, dado que ambos conjuntos están peleando también por ingresar al Reducido. Finalmente, el empate 1-1 que protagonizaron en Merlo Norte no cayó mal en el barrio Don Francisco. Es que ahora, Juventud Unida, Muñiz y el Portuario comparten la 7ª ubicación con 33 puntos; mientras que Centro Español y Yupanqui tiene 30 unidades y están hoy afuera de la zona de clasificación. Pero de estos cinco equipos, Juventud Unida y Yupanqui todavía deben quedar libres (al Lobo rojo le tocará en esta 27ª fecha, mientras que el Trapero recién lo hará en la 30ª y última jornada). Con este panorama, el conjunto de nuestra ciudad ya sabe que sumando al menos un punto en su visita a Centro Español no solo se mantendrá en zona de clasificación al Reducido sino que, además, ganará una posición. Claro está: en caso de ganar dará un paso en enorme en pos de su objetivo. Para visitar al Gallego, el DT Carlos Pereyra no contaría con Mauricio Ruiz, dado que el "Tucu" sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a abandonar el partido frente a Claypole en el inicio del segundo tiempo. En tanto, Kevin Redondo terminó dicho encuentro con una contractura, pero llegaría en condiciones para mañana.

