La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron en su visita al líder Gimnasia (LP)







Perdieron 7-0 en Estancia Chica. Las Auriazules cosecharon su octava derrota en fila, mientras el Lobo sigue perfecto y se encamina al ascenso. En el inicio de la segunda rueda de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo no pudieron con la lógica y cayeron 7-0 en su visita al líder Gimnasia y Esgrima de La Plata. De esta manera, las Auriazules sufrieron su octava derrota consecutiva y siguen últimas con apenas un punto en su haber. En cambio, el Lobo consiguió su décima victoria en fila, mantuvo su andar perfecto y se encamina al ascenso a la Primera A. El encuentro se disputó en el predio de Estancia Chica de las Triperas y los goles fueron anotados por Lucía Zarza (2), Victoria Sisterna (2), Agustina Maturano, Inés Ilarregui y Ailín Franzante. Fue un partido intenso y peleado, al menos durante el primer tiempo. Gimnasia siempre fue más, pero en la primera parte la diferencia no fue tanta como la que terminó plasmándose en el marcador. Puerto Nuevo se fue al descanso perdiendo 2 a 0. Sin embargo, en la segunda parte, Gimnasia fue un vendaval para las Portuarias y anotó cinco goles, uno atrás del otro para redondear un resultado muy abultado. Y si bien las campanenses dispusieron de varias llegadas, nunca le generaron problemas a la arquera local, Julieta Blanco. En esta oportunidad, Puerto Nuevo alistó a Jacqueline Schmidt; María Rodríguez, Nicole Viviant, Soledad Medina y Nancy Ríos; Florencia Zapata, Maia Valles, Erica Luque y Sabrina Ogrine; Micaela González y Karen Ramírez. Luego llegaron los cambios: Triana Ocampo ingresó por Nicole Viviant; la arquera Elizabeth Gamarra, por "Kinder" González (pasó Schmidt, guardameta titular, a jugar como atacante); y Mariel Rossini, por la juvenil "Peke" Valles. Por su parte, Gimnasia formó con Julieta Blanco; Milagros Díaz, Ailín Franzante, Mercedes Carlini, Agustina Maturano; Lucía Guiñazú, Milagros Oliver, Yanina Reigemborn; Lucía Zarza, Victoria Sisterna y Marilyn Esquivel. Esta décima fecha de la Zona Campeonato de la Primera B se completó con los siguientes resultados: Luján 1-2 Real Pilar, Lima FC 1-3 Comunicaciones, Banfield 6-1 All Boys y Deportivo Español 0-3 SATSAID. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia, 30 puntos; 2) SATSAID, 25 puntos; 3) Real Pilar, 22 puntos; 4) Comunicaciones y Luján, 16 puntos; 6) Banfield, 15 puntos; 7) Deportivo Español, 8 puntos; 8) Lima FC, 7 puntos; 9) All Boys, 6 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto. Por la próxima fecha, las Portuarias recibirán a Deportivo Español, mientras que la programación se completará con Real Pilar vs. All Boys; SATSAID vs. Banfield; Comunicaciones vs. Gimnasia; y Luján vs. Lima F.C.

LAS PLATENSES DEMOSTRARON SU PODERÍO ANTE LAS CHICAS DE PUERTO NUEVO.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron en su visita al líder Gimnasia (LP)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: