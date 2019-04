La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/abr/2019 Breves: Fútbol







MESSI SÍ; CRISTIANO NO Barcelona de España avanzó a las semifinales de la Champions League al derrotar ayer por 3-0 como local al Manchester United de Inglaterra (4-0 en el global). El partido se abrió con dos goles de Lionel Messi en el primer tiempo y se definió luego con un tanto de Coutinho. En tanto, Juventus de Italia quedó eliminado al perder 2-1 como local frente al Ajax de Holanda (1-1 en la ida). Cristian Ronaldo abrió el marcador para los de Turin, pero el conjunto de Amsterdam lo dio vuelta con goles de Van de Beek y De Ligt. Los otros dos semifinalistas de la competencia europea se definirán hoy con los partidos revancha entre Tottenham (1) vs Manchester City (0) y Porto (0) vs Liverpool (2). JUEGA RIVER PLATE Por la primera fase de la Copa Argentina, River Plate enfrentará esta noche a Argentino de Merlo, actual líder de la Primera D. El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Padre Martearena de Salta y será televisado por TyC Sports. Antes, desde las 17.10 habrá otro duelo de primera ronda de este certamen: Mitre de Santiago del Estero se medirá frente a Deportivo Roca de Río Negro. AVANZÓ DEFENSA Con gol de Nicolás Fernández, Defensa y Justicia derrotó ayer 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en cancha de Banfield y de esa manera avanzó a los 16vos de Final de la Copa Argentina. Su próximo rival será Gimnasia y Esgrima de La Plata, que había eliminado a Defensores de Villa Ramallo. COPA DE LA SUPERLIGA En el cierre de los partidos de ida de la primera ronda, Aldosivi de Mar del Plata le ganó 2-0 como visitante a Rosario Central, mientras que Patronato de Paraná igualó 1-1 como local con Godoy Cruz de Mendoza. COPA SUDAMERICANA Colón de Santa Fe selló su pase a la segunda ronda después de vencer también como local a Deportivo Municipal de Perú (en la ida había ganado 3-0 como visitante). Esta noche será el turno de Unión, que desde las 21.30 enfrentará como visitante a Independiente del Valle de Ecuador con la ventaja 2-0 lograda en el encuentro de ida en Santa Fe. SE VIENE EL VAR El presidente de la AFA, Claudio Tapia, encabezó ayer una reunión que acerca aún más al VAR al fútbol argentino, uno de sus objetivos para la próxima temporada. Además de "Chiqui", del cónclave participaron autoridades de la Superliga, del arbitraje nacional, de las empresas FOX y TNT y encargados del VAR, entre ellos José Luis Kruyff, quien participa de la aplicación del sistema en competiciones de la FIFA, EFA, Premier League, Bundesliga, Serie A y MLS, entre otras.



