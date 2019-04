La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/abr/2019 Titania: revivió el conflicto







Luego que los 13 despidos fueran indemnizados, ayer por la mañana los trabajadores volvieron a bloquear el acceso a la planta aduciendo que habían ingresado operarios eventuales. Intervino la Fiscal Brizuela y los desalojó la policía. Declaraciones de Fernando Rivero, uno de los directores de la fundición. Ayer, a primera hora de la mañana, los trabajadores de Titania decidieron volver a bloquear el acceso a la planta de Av. 6 de Julio, y en paralelo solicitaron una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo local para el mediodía que se vio frustrada, dado que la fundición sólo presentó un escrito. Según declaraciones de Fernando Rivero, uno de los directores de la fundición, a FM Santa María, la medida tomada ayer por los trabajadores no tiene fundamento dado que los 13 trabajadores despedidos ya cobraron sus indemnizaciones acorde a la Ley. "Para nosotros es un tema terminado. No tenemos trabajo para ellos. Hoy tenemos un plantel superior al que necesitamos, pero estamos viendo si nos entran algunos trabajos desde el exterior", declaró Rivero. Sin embargo, los trabajadores metalúrgicos no lo entienden así y consideran que los despidos están vinculados a precarizar las condiciones de trabajo y quitarle fuerza al sindicato. "Hoy ingresaron a trabajar 6 nuevos trabajadores eventuales; y además tienen gente contratada. Nos echaron a 13 compañeros, algunos con hasta 22 o 15 años de antigüedad. La cosa no es así: si alguien se tiene que ir, primero son los contratados. Pero se ve que trabajo hay, si no, no estarían tomando gente", señaló a La Auténtica Defensa uno de los delegados presentes en la manifestación que incluyó la quema de neumáticos. "Desde el año 2008 a la actualidad -comentó Rivero en sus declaraciones radiales- la verdad es que el trabajo se nos ha venido complicando merced a la competencia internacional. Por ejemplo, en octubre del año pasado perdimos un contrato de unos cuerpos de bomba que hacíamos para EE.UU. y eso nos llevó a tener aguantar al personal a la espera de revertir la situación. Pero no fue así. Por eso en el mes de febrero hemos decidido tener que despedir a 13 trabajadores, para lo cual hemos pasado por todas las instancias administrativas correspondientes (…) La empresa despidió, y pagó lo que corresponde. Uno tiene el derecho de despedir guste o no guste, es así. Nuestra obligación es preservar la fuente de trabajo y no tenemos en este momento para todos los trabajadores (…) Que hoy esté parada la planta es un tema gremial que se escapa a mi voluntad." Incluso Rivero detalló que la semana pasada Titania tuvo que vender una factura de exportación al Banco Provincia para poder cumplir con la obligación de pagar las indemnizaciones según lo explicita la ley de contrato de trabajo. "Por eso no entiendo por qué se suscita este nuevo conflicto que, además, perjudica a los trabajadores que aún se encuentran en nuestra compañía, porque si no generamos producción empezaremos a transitar una zona de riesgo porque no sé de dónde vamos a sacar los fondos para seguir funcionando", señaló. Alrededor de las 14 de ayer, y el aval de la Fiscal Ana Laura Brizuela (UFI 2), fuerza la policía desalojó a los trabajadores de la puerta de entrada sin tener que recurrir a la fuerza y dejó varios efectivos en el lugar. Según se adelantó, los trabajadores seguirán con su presencia en el lugar pero no ingresarán a trabajar tampoco hoy. A la 17 está programada una asamblea de trabajadores en la sede de la UOM Campana.

Los trabajadores volvieron a bloquear el acceso a la planta. Intervino la Fiscal Brizuela y los desalojó la policía.





Los Bomberos Voluntarios fueron convocados para apagar los neumáticos encendidos por los trabajadores.





Los trabajadores metalúrgicos entienden que los despidos están vinculados a precarizar las condiciones de trabajo y quitarle fuerza al sindicato. DOLOROSO Y LLAMATIVO Rubén Romano y otros concejales del PJ-Unidad Ciudadana estuvieron presentes en el lugar para solidarizarse con los trabajadores. "Vinimos - dijo a La Auténtica Defensa- a acompañar a los compañeros de Titania que están pasando por una situación que es el reflejo de lo que está pasando en todo el país, pero no deja de ser doloroso y llamativo que pase en Campana, una ciudad que siempre fue un territorio aislado de los vaivenes económicos y sociales de la Argentina. Hoy vemos con mucho asombro cómo una empresa de Campana con trabajadores vecinos de Campana está en una situación de crisis y la salida más fácil es disponer de los puestos de trabajo de los operarios, algo que no se condice para nada con la política de inclusión social que llevaron adelante Néstor y Cristina. Ver esta situación en Campana a tres años y medio de un gobierno liberal, nos da la pauta de lo que va a seguir ocurriendo si este escenario no se modifica. Siento mucha pena, comprendo a los empleados que han despedido porque no tienen ninguna respuesta ni por parte del Estado, desde el Ministerio de Trabajo, ni de parte de la Municipalidad que tendría que estar mediando entre sus vecinos para poder destrabar el problema. Si ellos tienen que tomar una medida como ésta, es porque nadie los está escuchando ni pone el cuerpo por ellos", señaló el concejal Rubén Romano.

Rubén Romano y otros concejales del PJ-Unidad Ciudadana estuvieron presentes en el lugar para solidarizarse con los trabajadores

AHORA. AL INSTANTE #Ahora Situación tensa en Titania entre trabajadores que bloquean el ingreso y la policía. El Secretario general de UOM, Abel Furlán está en el lugar. pic.twitter.com/ZrKUN9WDMo — Fernando Andrioli (@frandrioli) 18 de abril de 2019 #Ahora Abel Furlán dialogando con la Fiscal Ana Laura Brizuela en la puerta de Titania. pic.twitter.com/Pj8hKuy5WJ — Fernando Andrioli (@frandrioli) 18 de abril de 2019

