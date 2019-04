La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/abr/2019 Primera D:

Desde las 15.30 se enfrentan en cancha de Lugano en un duelo importante para ambos en la pelea por la clasificación al Reducido. Puerto Nuevo disputará hoy la primera de las últimas cuatro finales que le quedan en este campeonato de la Primera D. Y será una muy importante: enfrentará a Centro Español, un rival directo en la pelea por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Será desde las 15.30 horas en cancha de Lugano y con arbitraje de Carlos Petrussa. Actualmente, el Portuario tiene 33 puntos y comparte con Juventud Unida (que quedará libre en esta 27ª fecha) y Muñiz la 7ª ubicación; mientras que Centro Español y Yupanqui acumulan 30 unidades y están hoy afuera de la zona de clasificación al Reducido. Con este panorama, el conjunto de nuestra ciudad ya sabe que sumando al menos un punto en su visita de hoy al Gallego no solo se mantendrá en zona de clasificación al Reducido sino que, además, ganará una posición porque Juventud Unida quedará libre. Claro está: en caso de ganar dará un paso en enorme en pos de su objetivo, porque le sacará seis puntos de ventaja a Centro Español y también a Yupanqui, que si bien todavía debe jugar por esta jornada (el sábado visita a Atlas), todavía no ha quedado libre (lo hará recién en la última fecha). Para el encuentro de esta tarde, el entrenador Carlos Pereyra no contará con el defensor Joaquín Montiel, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Mientras que Mauricio "Tucu" Ruiz arrastra un esguince de tobillo y es duda para visitar al Gallego. Así, la probable formación del Auriazul para el duelo de hoy sería: Leandro Bonet; Santiago Correa, Lautaro Cuenos, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Kevin Redondo, Oscar Peñalba, Ezequiel Ramón; Mauricio Ruiz o Nicolás Rodríguez, Nazareno Gómez y Orlando Sosa. Puerto Nuevo llega a este encuentro luego de vencer a Claypole y cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Ahora buscará terminar con su serie de dos caídas en fila en condición de visitante. Por su parte, Centro Español perdió 3-1 como visitante ante Argentino de Rosario en su última presentación. Antes de ese encuentro, el Gallego sólo había sufrido una caída en nueve encuentros, en una racha de cinco victorias, tres empates y apenas una derrota que le permitió llegar a la pelea por la clasificación al Reducido. Y tras la caída en Rosario, el conjunto dirigido por la dupla Matías Modolo y Santiago Orsini sabe que hoy tendrá un encuentro decisivo en su intento por llegar al Reducido. Pero enfrente tendrá a un Puerto Nuevo que en esta parte final de la temporada busca recomponer su imagen y está dispuesto a no regalar nada.



PUERTO NUEVO SE RECUPERO EN LA FECHA PASADA, GANANDOLE 2-1 A CLAYPOLE COMO LOCAL PRIMERA D – FECHA 27 HOY JUEVES - 15.30 horas: Centro Español vs Puerto Nuevo / Carlos Petrussa - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Argentino (R) / Lucas Brumer - 15.30 horas: Real Pilar vs Liniers / Edgardo Zamora SÁBADO - 11.00 horas: Atlas vs Yupanqui / Guido Mascheroni - 15.30 horas: Muñiz vs Lugano / Lucas Ozuna DOMINGO - 11.00 horas: Central Ballester vs Def. de Cambaceres / Felipe Viola LUNES - 15.30 horas: Claypole vs Argentino (M) / Javier Delbarba EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 70. En 69 partidos, Puerto Nuevo consiguió 29 victorias, Centro Español se impuso en 25 partidos y empataron en 15 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 106 goles, mientras que Centro Español convirtió 87. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 35 juegos, Puerto obtuvo 13 victorias (51 goles) y Centro Español logró 15 triunfos (45 goles). Igualaron 7 encuentros. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. Sobre 34 encuentros, Puerto Nuevo ganó en 16 oportunidades (55 goles) y Centro Español consiguió 10 triunfos (42 goles). Empataron 8 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El martes 28 de noviembre de 2017, por la 13ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D, empataron sin goles en cancha de Atlético Lugano. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El domingo 18 de noviembre de 2018, por la 12ª fecha, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Nahuel Banegas y Orlando Sosa. APOSTILLAS: En condición de visitante, Puerto suma 2 juegos sin victorias con un empate y una derrota. El último triunfo fuera de Campana se dio el viernes 16 de octubre de 2015, por la 29ª fecha de la Primera D: fue por 4 a 0 como visitante en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, con goles de Nicolás Parodi (2), Federico Matteri y Ramiro Fernández. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1999 El sábado 13 de noviembre, por la 10ª fecha del Torneo Apertura de la temporada 1999/2000 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-1 en cancha de Lugano. CENTRO ESPAÑOL (1): Gerardo Gil; Valinotti, Alejandro Gómez, M. Jordán y P. Cabañas; Salvatore, Casaburi, Claudio Russo (Castañeda) y Gerdé (L. Cepeda); Vega y Javier Vargas. DT: Eduardo Rampi. SUPLENTES: Induni, Acosta y Rubén Araujo. PUERTO NUEVO (3): Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Cristian Pérez, Walter Barrios y Oscar Berdún; Daniel Bellizzi, Eduardo Cordone, Roque Cabezas y Rodolfo Roldán; Alejandro Pérez (Raúl Roldán) y Esteban Salarrayán (Guillermo Pérez). DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Marcos Costilla, Ismael Berdún y Herling. GOLES: PT 25m Salarrayán (PN) y 45m Gerdé (CE). ST 21m Cabezas (PN) y 31m Cristian Pérez (PN). CANCHA: Lugano. ÁRBITRO: Oscar Abalo. TERCERA: Centro Español 3 - Puerto Nuevo 6.

