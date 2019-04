Pasteleros continúan reclamando por los dos echados de "Los Amores de Sol de Mayo"

Hubo una nueva manifestación en la puerta del comercio de avenida Mitre y French. Por ahora, el comercio no pasó una oferta indemnizatoria concreta. Frente a la negativa de reincorporar a los dos trabajadores despedidos o pagarles su correspondiente indemnización, la panadería y confitería "Los Amores de Sol de Mayo" volvió a sufrir una manifestación en sus puertas, orquestada por el Sindicato de Pasteleros de la región. "Seguimos apoyando a los compañeros despedidos. Tuvimos audiencia el lunes, pero no hubo respuesta", manifestó Fabián Sosa, representante de la seccional Pilar del gremio. Hace algunas semanas, "Los Amores de Sol de Mayo" desvinculó dos obreros de 11 y 16 años de antigüedad y, de acuerdo a la propia denuncia de los trabajadores, no les pagó su indemnización. Esto motivó una serie de protestas en el comercio de avenida Mitre y French y la apertura de una instancia mediadora en el Ministerio de Trabajo provincial. Esa negociación tuvo un nuevo capítulo esta semana. De acuerdo a Sosa, el abogado del comercio prometió comunicarse con la entidad gremial para pasar una propuesta compensatoria, pero hasta este miércoles no habían recibido noticias. "Entonces nosotros seguimos con la medida de fuerza apoyando a los trabajadores", señaló el sindicalista. La próxima reunión en el Ministerio de Trabajo está pautada para el jueves 25. Los pasteleros cuestionaron que "Los Amores de Sol de Mayo" argumente que no tiene dinero para hacerle frente a los montos compensatorios por los despidos. En ese sentido, adelantaron que, si bien esperarán una propuesta por parte del comercio y el accionar del Ministerio de Trabajo, no dejarán pasar mayor lapso para llevar el conflicto a la instancia judicial. Eduardo Fernández es uno de los dos obreros despedidos. "Hablé con ellos (los dueños), todo bien, pero fuimos al Ministerio y salieron con que no nos iban a pagar ni un centavo", contó durante la manifestación en la puerta de "Los Amores de Sol de Mayo" de la semana pasada. Al día de hoy todavía no obtuvo la respuesta que buscaba.

Los pasteleros cuestionaron que “Los Amores de Sol de Mayo" argumente que no tiene dinero para hacerle frente a los montos compensatorios por los despidos



Pasteleros continúan reclamando por los dos echados de "Los Amores de Sol de Mayo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: