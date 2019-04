El calvario de Leandro y Cristina

Su hijo padece Esclerosis Múltiple. Cristina Colombo, relata sus desventuras peleando a diario contra la burocracia de IOMA. "No dicen que no, es como un ni o un so. Y cada vez van agregando más requerimientos", señala. Son las 10 de la mañana y nos encontramos sobre el boulevard Sarmiento y Rawson, donde IOMA tiene su local en Campana. Cristina Colombo lleva consigo una carpeta que ya es parte de su indumentaria cotidiana en su ir y venir haciendo trámites para conseguir lo que necesita su hijo, Leandro, intentando obtener lo que le corresponde por padecer Esclerosis Múltiple. Maestra jubilada, Cristina ejerció desde 1969 hasta 2003, sumando 34 años como afiliada activa a IOMA y al día de hoy son 50 años que acumula aportando a la obra social de los empleados de la Provincia de Buenos Aires. Desde 1993, tiene a su hijo a cargo. Desde entonces, Leandro ha sido asistido por IOMA, eso significa que han sido atendidas todas sus dolencias y cubierto en mayor o en menor grado merced a un sinfín de batallas burocráticas, sus requerimientos tanto de medicaciones, siempre costosas, sus internaciones e innumerables prácticas médicas. Pero también es cierto que su madre en más de una ocasión tuvo que recurrir a la justicia, en varias ocasiones, con cartas documento o, directamente, amparos judiciales. "La Esclerosis Múltiple es muy cruel. El sistema inmunológico desconoce la mielina, membrana que recubre las neuronas, las degrada, las mata, dejando secuelas, en algunos casos irreversibles", explica Cristina y agrega: "La oficina de IOMA de Campana brinda una atención dedicada y amable, y siempre me han ayudado a realizar los engorrosos trámites para que dentro de lo posible uno los realice de la mejor manera y tengan una respuesta de IOMA central. Pero esa respuesta no siempre llega, y muchas veces llega a destiempo". Hace un año, Leandro tuvo un brote muy fuerte de su enfermedad que puso en serio riesgo su vida estando 6 meses postrado en una cama, con internaciones en 4 clínicas diferentes y luego con internación domiciliaria. Desde hace 4 meses está en silla de ruedas, recibiendo atención kinesiológica de "un excelente equipo de rehabilitación". "A partir de esta situación -relata Cristina- empiezo a notar que IOMA estaba cada vez más reticente en cubrir las prestaciones solicitadas: análisis, medicamentos para todas las secuelas que le dejó el brote: hemato-lógicos, hipertiroidismo, clínicos, infectólogos. La mayoría de los análisis fueron cubiertos por la familia, con un sistema de reintegro del cual hace 1 año y no hemos recibido un peso". Leandro tiene certificado de discapacidad. No debe pagar por ninguna prestación, según la Ley de Discapacidad vigente. Está dentro del plan MEPPES que cubre únicamente sus remedios neurológicos. Seguimos nosotros pagando aranceles médicos diferenciados, y lo que IOMA no cubre de sus medicamentos o análisis. Sin embargo, el último, y fundamental para su control neurológico, realizado en FLENI Capital, costó $4800 y IOMA no cubrió. Fue abonado por su familia. En paralelo, le fue negada la medicación para tratar su trombosis, Heparina. IOMA intimó al médico especialista que siguiera un protocolo con otro medicamento, que el Dr. con casi 50 años de trayectoria, conocía a la perfección pero que no podía cumplimentar hasta no tener los rangos actuales, ya que Leandro venía de internación en clínica y pasaba a la domiciliaria. "La familia se hizo cargo de comprar 4 cajas, que en ese momento costaban entre 6 y 8 mil pesos y duraban 5 días. Se adjuntaron todas las certificaciones solicitadas, se hizo una presentación en la justicia, y no se la dieron, manteniéndose en una postura intransigente que puso en riesgo su salud, y dejó a la familia en una delicada situación económica. Nos salvó la solidaridad de la comunidad de Campana, quien ante un pedido desesperado mío por las redes, donó la medicación necesaria y más aún. Una vez terminados los estudios correspondientes su médico cambia la medicación", señala. Leandro utiliza una silla de ruedas prestada por APID, que no es la que necesita para su tipo de desplazamiento. Si bien en enero la silla que necesita fue aprobada por IOMA aún no llegó a Campana. Lo mismo sucede con el almohadón anti-escaras, fundamental para alguien inmovilizado. Además, debe usar sonda intermitente y ya van 3 presentaciones ante IOMA que no se conforma con lo enviado por el médico especialista y hay que rehacer el pedido nuevamente: 20 páginas de requisitos entregados. "Pedí una ambulancia para trasladar a Leandro hasta la Fundación Favaloro, donde se atiende. Entregué todo según lo indicado. No se la aprobaron. Le correspondía ir en remís, pero resulta que no hay remisería en Campana que trabaje con IOMA, obvio teníamos que pagarlo nosotros, casi $3 mil, por reintegro y con un trámite tan exquisito que hasta la copia del GPS con el trayecto realizado solicitan. Si no tenés posibilidad de pagarlo, ¿qué hacés con un paciente, en silla de ruedas y con sondado permanente, que sí o sí, debe viajar a ver a su médico de cabecera en CABA para control? Es desgastante, para el enfermo y la familia. En IOMA no dicen que no: es como un ni o un so. Y cada vez van agregando más requerimientos y entre las idas y venidas al médico, pedir turno nuevamente, juntar todo, se pasa el tiempo, se dilata, se hace chicle y mientras tanto no entregan lo pedido. Mi hijo es un titán que ama la vida y pone en marcha todo su empeño y voluntad para salir adelante. Pero hay muchos Leandro por ahí y creo que hablo por miles de afiliados que pasan por esta misma situación. Es nuestro deber poner las cartas sobre la mesa y empezar a poner en conocimiento de toda la ciudadanía que hace IOMA con nosotros", concluye.

El calvario de Leandro y Cristina

