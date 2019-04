Tenaris fue reconocida como "Campeona de la sustentabilidad del acero"

La World Steel Association distinguió a la empresa por su compromiso con el medioambiente y la sustentabilidad de sus operaciones. Paolo Rocca fue el encargado de recibir el premio.

"Gracias @worldsteel por reconocernos como Steel Sustainability Champions 2018. Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de nuestras operaciones. ¡Felicitamos a las otras compañías siderúrgicas que también recibieron el reconocimiento!": con ese tweet, Tenaris anunció haber obtenido una distinción internacional por su responsabilidad medio-ambiental, premio que se encargó de recibir su CEO, Paolo Rocca.

Otorgado por la Asociación Mundial del Acero (World Steel Association), el premio a los Campeones de la Sustentabilidad reconoce a las empresas miembro que han suministrado información fehaciente de su disposición de materiales, sistemas de gestión medioam-biental, indicadores de seguridad, capacitación de personal, inversiones en nuevos procesos y productos y la distribución de su valor económico. Las empresas también deben publicar un reporte de sustentabilidad, entre otros requisitos.

Los premios fueron entregados durante una reunión de la World Steel en Madrid, España. Paolo Rocca recibió el reconocimiento de parte de André Bier Gerdau Johannpeter, de la empresa Gerdau S.A. Otras compañías en obtener la misma distinción fueron Ternium, ArcelorMittal, JSW Steel Limited, Tata Steel Europe y Tata Steel Limited.

La World Steel Association es una de los mayores y más dinámicas entidades industriales del mundo, con miembros en los principales países productores de acero. En ella confluyen empresas, asociaciones regionales e institutos de investigación. Sus integrantes reúnen el 85% de la producción global de acero.

