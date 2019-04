El concejal del bloque RED x Argentina estuvo en una reunión junto a vecinos del barrio Banco Provincia y Siderca. "El intendente Sebastián Abella y sus funcionarios hacen oídos sordos a los reclamos de los vecinos" afirmó el edil. "Día a día en cada uno de los barrios que visitamos, en cada reunión con vecinos en donde estamos presentes la principal problemática que más preocupa a los vecinos es la inseguridad" comentó Marco Colella y agregó "son reiterados los hechos en barrios como Banco Provincia y Siderca y por este motivo nos han convocado junto a los concejales del PJ-UC, Rubén Romano y Lucho Chessini y el concejal Carlos Gómez de UV Más Campana para que los escuchemos". Los vecinos sostienen que "han entregado varios petitorios al municipio y que siempre la respuesta fue la misma que se iban a buscar soluciones, pero hasta el momento no hay nada, los robos siguen a la orden del día" manifestó el concejal del bloque RED x Argentina. "La inseguridad no se combate solo con más policías en la calle sino con políticas públicas de inserción para los pibes que hoy en día encuentran en el robo la manera fácil de conseguir plata" afirmó Marco Colella y agregó "hoy en día el intendente Sebastián Abella tiene las herramientas políticas y económicas para hacerle frente a esta situación y es él el responsable de hacerlo". Para concluir Colella manifestó "en Campana se está haciendo una fuerte inversión en cámaras de seguridad, sería conveniente que parte de esas cámaras vayan destinadas Banco Provincia y Siderca así los vecinos se pueden empezar a sentir un poco más seguros".

Barrio Banco Provincia Marco Colella y Rubén Romano. Pedido de informe sobre el SAE en Campana En la sesión del pasado martes quedó aprobado de manera unánime, tras pasar por comisión, un pedido de informe del bloque RED x Argentina en el cual se solicita al Ejecutivo Municipal información sobre el Servicio Alimentario Escolar. "Este año contamos con el acompañamiento del bloque Cambiemos ante este pedido de informe" destacó Colella y agregó "le pedimos al intendente Abella a través de la secretaria que corresponda que nos brinde información sobre los establecimientos educativos que brindan el Servicio Alimentario Escolar y cuántos alumnos son beneficiarios del servicio". Del mismo modo a través del pedido de informe los concejales solicitan saber "con que presupuesto cuentan los establecimientos educativos, por alumno, y cómo se componen los menús y quienes son las personas encargadas de formularlos, así como también el tipo de control de calidad y cantidad que se ejerce sobre los alimentos que se distribuyen en las escuelas afectadas al servicio". "A principios del 2018 fue el propio intendente Sebastián Abella quien firmó un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de garantizar una prestación alimentaria adecuada a todos los niños y jóvenes escolarizados" comentó Marco Colella y agregó "sin embargo esta situación no se está viendo reflejada en cada uno de los colegios de Campana". Desde RED x Argentina "queremos saber si los menús que se le ofrecen a los chicos favorecen a la nutrición infantil. Queremos saber que seguimiento se realiza a la calidad del servicio" concluyó.

Marco Colella:

"La inseguridad preocupa fuertemente a los vecinos de Banco Provincia y Siderca"

