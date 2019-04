La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/abr/2019 Rubén Romano:

Rubén Romano y otros concejales del PJ-Unidad Ciudadana estuvieron presentes en el lugar para solidarizarse con los trabajadores. "Vinimos -dijo a La Auténtica Defensa- a acompañar a los compañeros de Titania que están pasando por una situación que es el reflejo de lo que está pasando en todo el país, pero no deja de ser doloroso y llamativo que pase en Campana, una ciudad que siempre fue un territorio aislado de los vaivenes económicos y sociales de la Argentina. Hoy vemos con mucho asombro cómo una empresa de Campana con trabajadores vecinos de Campana está en una situación de crisis y la salida más fácil es disponer de los puestos de trabajo de los operarios, algo que no se condice para nada con la política de inclusión social que llevaron adelante Néstor y Cristina. Ver esta situación en Campana a tres años y medio de un gobierno liberal, nos da la pauta de lo que va a seguir ocurriendo si este escenario no se modifica. Siento mucha pena, comprendo a los empleados que han despedido porque no tienen ninguna respuesta ni por parte del Estado, desde el Ministerio de Trabajo, ni de parte de la Municipalidad que tendría que estar mediando entre sus vecinos para poder destrabar el problema. Si ellos tienen que tomar una medida como ésta, es porque nadie los está escuchando ni pone el cuerpo por ellos", señaló el concejal Rubén Romano.

