Paritaria Municipal: El sindicato consideró "insuficiente" la mejora del gobierno

No trascendieron cifras oficiales, aunque se supo que el incremento propuesto por el Municipio impactaba sobre todo en los trabajadores de menor ingreso y antigüedad. La última reunión paritaria municipal terminó sin avances significativos y la negociación entró en stand by hasta el próximo lunes, cuando los equipos del Municipio y el gremio volverán a verse las caras. No trascendieron cifras oficiales. Si se supo que el Municipio en las primeras reuniones se había mantenido firme con su propuesta de actualización salarial, propuso una mejora, aunque el Sindicato la consideró "insuficiente". De acuerdo a lo que pudo averiguar La Auténtica Defensa, la oferta del Gobierno local impactaría negativamente sobre todo en los trabajadores con menor salario y antigüedad, lo que no deja conforme al gremio. Hasta esta semana, los números que barajaban ambas partes eran los siguientes. El Municipio había puesto sobre la mesa un incremento semestral para marzo-septiembre del 7 por ciento, dividido en tandas acumulativas del 3 por ciento en abril, 2 por ciento en junio y otros 2 puntos en agosto. Además, como "complemento adicional no remunerativo", propuso abonar de marzo a diciembre sumas de entre 300 y 900 pesos, según tres rangos de escala salarial diferentes. Así, trabajadores que cobran entre 15 a 19 mil pesos percibirían entre $600 y $900; los que cobren de $20 mil a $24.999 entre $500 y $700; y quienes reciban entre $25 mil y $29.999 entre $300 y $600. El objetivo es achicar la pirámide salarial y que las subas tengan mayor impacto en los empleados de menores ingresos. Por su parte, el gremio había dejado de lado su intento de lograr un porcentaje para recuperar los 15 puntos porcentuales que, considera, perdieron los salarios de sus afiliados el año anterior, y propuso en cambio 27 por ciento de aumento para el semestre marzo-agosto en cuotas del 4,5 mensual. El Municipio rechazó este pedido, mientras que las bases de trabajadores denegaron la oferta gubernamental.

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Auténtica Defensa, la oferta del Gobierno local impactaría sobre todo en los trabajadores con menor salario y antigüedad, lo que no deja conforme al gremio (foto de archivo)



Paritaria Municipal: El sindicato consideró "insuficiente" la mejora del gobierno

