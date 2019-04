La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/abr/2019 Efemérides del día de la fecha: 18 de Abril











DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS





FALLECE ALBERT EINSTEIN





GOL DE MESSI A LO MARADONA CONTRA EL GETAFE EN 2007

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) trabaja para la conservación y protección de edificios, monumentos y sitios del patrimonio cultural. Es el encargado de proponer aquellos bienes que pasarán a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. El 18 de abril de 1982 propone la celebración de este día que sería aprobada al año siguiente por la Asamblea General de la UNESCO. En esta jornada se busca la toma de conciencia de la diversidad y vulnerabilidad del patrimonio cultural de la humanidad como también incentivar mayores esfuerzos para su conservación y protección. FALLECE ALBERT EINSTEIN El 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania nacería una de las mentes más brillantes del siglo XX. Reservado e introvertido, no empezó hablar hasta los 3 años haciendo pensar a sus padres que sufría una discapacidad mental. Muchos historiadores aseguran que no era un buen alumno, no obstante, manifestó un gran interés en la música y la ciencia. El año 1905 fue un año determinante para el joven de 26 años que acababa de finalizar su doctorado en Física con la tesis "Una nueva determinación en las dimensiones moleculares". A su vez, la publicación de cuatro memorias en la revista alemana Annalen der Physik lo convertirían en uno de los grandes físicos europeos. Los mismos, conocidos como "Artículos de los Años Admirables", explicaban el efecto fotoeléctrico, que en 1921 le daría el premio Nobel de Física, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad especial y la equivalencia entre energía (E), su masa (M), en la famosa ecuación E=mc2, siendo c velocidad de la luz. En 1916 vuelve a publicar en la revista alemana la Teoría general de la relatividad finalizada. La confirmación de la misma, 3 años después, en un expedición astronómica inglesa donde se fotografía un eclipse solar aumenta su reconocimiento llegando a ser nombrado por la revista Time como el nuevo Newton. Murió a los 76 años en Estados Unidos dejando un legado que revolucionó la ciencia del siglo XX y XXI. GOL DE MESSI A LO MARADONA CONTRA EL GETAFE EN 2007 Arrancaría desde mitad de la cancha con dos rivales que se agolparían contra él para quitarle la pelota, inteligente y rápido, le bastó un solo movimiento para sacárselos de encima. Desde allí, los uniformados verdes del medio campo quedarían atrás, mientras los defensores se preparaban trata de frenar al imparable Lionel que los sacaría de su camino como si fueran los conos del entrenamiento. Queda el arquero, la última defensa, que se adelanta e ingenuo cree la ilusión del amague, Messi se desvía a la izquierda y finalmente patea la pelota que roza a un rival que en vano se había tirado para salvar lo insalvable. Barcelona terminaría ganando ese partido pero esa no sería la noticia, el protagonismo se lo llevaría el gol que sería comparado con el convertido por Maradona en México 1986 que llevaría a Argentina a la final.



Efemérides del día de la fecha: 18 de Abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: