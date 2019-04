P U B L I C



Por la tercera fecha del Oficial de la ABZC, el Tricolor buscará recuperarse de la derrota en el clásico ante el líder del torneo. Jugarán desde las 21.30 horas. El Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) continuará este fin de semana con la disputa de su tercera fecha. Y por el Nivel A, Ciudad de Campana recibirá mañana viernes desde las 21.30 horas a Independiente de Zárate. El Tricolor venció en la primera jornada a Defensores Unidos de Zárate por 73 a 55, pero luego cayó en el clásico frente al Campana Boat Club por 82 a 77. Y de esa derrota buscará recuperarse frente al Rojo, único líder del certamen con dos victorias en dos presentaciones (78-64 al CBC y 74-61 a Honor y Patria de Capilla del Señor). Independiente es dirigido actualmente por Raúl Belcuore, de recordado paso por Chiclana 209 en la época de Siderca. Además, cuenta con dos campanenses en su plantel: Juan Martín Petrosino y Nicolás Montero. Por su parte, Boat Club no tendrá actividad este fin de semana, dado que Atlético Pilar decidió postergar el encuentro que debían disputar por esta tercera fecha dada su participación en los playoffs del Torneo Federal (el Rancho fue el mejor de la División Bonaerense y se medirá con GEPU de San Luis). Esta tercera jornada del Oficial 2019 de la ABZC también tiene los siguientes encuentros: Honor y Patria vs Sportivo Pilar, Central Buenos Aires vs Sportivo Escobar y Presidente Derqui vs Defensores Unidos. Hasta el momento, Independiente tiene registro de 2-0; después se ubican Ciudad de Campana, Campana Boat Club, Central Buenos Aires y Defensores Unidos, con 1-1; Sportivo Pilar, con 1-0; Honor y Patria, con 0-2; y Atlético Pilar, con 0-1. Mientras que Presidente Derqui y Sportivo Escobar todavía no debutaron en el certamen.



CIUDAD CAYÓ EL ÚLTIMO VIERNES POR 82-77 ANTE EL CBC



Básquet:

Ciudad de Campana recibe este viernes a Independiente de Zárate

