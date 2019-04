Antes del partido de Primera División, desde las 19 horas, los juveniles del CCC buscarán su quinto triunfo consecutivo en la Liga Provincial Sub 19. El pasado fin de semana vencieron 66-59 a Universal en La Plata. La jornada de básquet de mañana en el gimnasio de Chiclana 209 comenzará a las 19 horas con el partido que disputarán Ciudad de Campana y Central Buenos Aires de Zárate por la quinta fecha de la Zona Norte 1 de la Liga Provincial Sub 19. El Tricolor está invicto en este certamen: el pasado domingo venció 66-59 como visitante a Universal de La Plata y de esa manera consiguió su cuarto triunfo en fila para mantenerse como único líder de la Zona Norte 1. En dicho encuentro, en el conjunto dirigido por Sebastián Silva se destacaron Emilio Polese (23 puntos) y Joaquín Aguilar (19). La formación inicial la completaron Lucio Cadelli (7), Matías Pagura (0) y Agustín Ailloud (0). Luego ingresaron Agustín Hernández (11), Gianluca Cinquini (0), Alejo Herrera (0), Dante Díaz (0) y Máximo Fritzler (6). En tanto, en el local volvió a brillar Mateo García, quien anotó 29 puntos (promedia 32,3 en el certamen). Ahora, el CCC recibirá a Central Buenos Aires, que en el pasado fin de semana cayó 91-89 como local ante Somisa de San Nicolás a pesar de los 35 puntos de Federico Mora y los 29 de Julián Tedesco. En el restante encuentro de la fecha 4 de la Zona Norte 1, Gimnasia y Esgrima de Pergamino superó 104 a 74 como visitante a Platense de La Plata. Con estos resultados, Ciudad de Campana es el único líder de la Zona Norte 1 con registro de 4-0. Luego se ubican Gimnasia de Pergamino, Universal de La Plata y Somisa de San Nicolás con marca de 2-2; y cierran las posiciones Platense de La Plata y Central Buenos Aires, con 1-3.

LOS SUB 19 DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.



Básquet:

En la previa habrá acción de la Liga Junior

