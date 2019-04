Derrotaron 33-25 como locales a Defensores de Glew y son los únicos escoltas del Torneo Apertura de Quinta División de la FEMEBAL. Por la quinta fecha del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club derrotó 33-25 como local a Defensores de Glew y así consiguió su cuarta victoria consecutiva después del empate frente a All Boys de la fecha inicial. Con estos resultados, el equipo dirigido por Eduardo Godoy acumula 14 puntos y es el único escolta de Colegio Guadalupe, que ganó los cinco compromisos que disputó y suma 15 unidades. Frente a Defensores de Glew, en el gimnasio Pascual Sgro del Club Ciudad, los Celestes se quedaron con una cómoda victoria a partir de un gran segundo tiempo (parcial de 18-12), aunque ya en la primera mitad comandaba las acciones (15-13). En este encuentro se destacó Leonel Dente, autor de 10 goles. Las 33 conquistas del CBC se completaron con los aportes de Franco Parrilla (6), Luciano Díaz (3), Augusto Di Palma (3), Daniel Sirolli (3), Hernán Perticari (3), Joaquín Pérez Zagel (2), Tomás Dannemann (1), David Piaggio (1) y Gonzalo Comínguez (1). Los demás resultados de esta quinta fecha fueron: All Boys 24-23 UNLu "C"; CEDEM Caseros 18-19 Municipalidad de Vicente López; Auxiliar Merlo "B" 21-25 SAG Polvorines "C"; Juventud Unida "B" 38-35 Municipalidad de Almirante Brown; Comunicaciones "B" 23-30 Colegio Gudalupe; Colegio José Hernández 21-21 Deportivo Morón. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Colegio Guadalupe, 15 puntos; 2) Campana Boat Club, 14 puntos; 3) Juventud Unida "B", 13 puntos; 4) CEDEM Caseros y Comunicaciones "B", 12 puntos; 6) All Boys, 11 puntos; 7) Colegio José Hernández, 10 puntos; 8) Deportivo Morón y Auxiliar Merlo "B", 9 puntos; 10) UNLu "C" y SAG Polvorines, 8 puntos; 12) Municipalidad de Vicente López y Defensores de Glew, 7 puntos; 14) Municipalidad de Almirante Brown, 5 puntos. Este fin de semana no habrá actividad por los feriados de Semana Santa, por lo que la sexta fecha recién se jugará el 28 de abril y tendrá al Boat Club visitando al colista Municipalidad de Almirante Brown. Además, por esta jornada también se enfrentarán: Municipalidad de Vicente López vs All Boys, SAG Polvorines vs CEDEM Caseros, Defensores de Glew vs Auxiliar Merlo "B", Colegio Guadalupe vs Juventud Unida "B", Colegio José Hernández vs Comunicaciones "B" y Deportivo Morón vs UNLu "C".

LUCIANO DÍAZ CONVIRTIÓ TRES GOLES EN LA VICTORIA SOBRE DEFENSORES DE GLEW.





LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC ACUMULA CUATRO VICTORIAS Y UN EMPATE EN CINCO PRESENTACIONES.



Handball:

Los Mayores del Boat Club lograron su cuarta victoria consecutiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: