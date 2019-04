Se disputaron partidos de Tercera, Cuarta y Quinta División en cuatro canchas.

El pasado domingo comenzaron a disputarse los torneos de las categorías promocionales de la temporada 2019 de la Liga Campanense de Fútbol. Con partidos de Tercera, Cuarta y Quinta División en cuatro escenarios diferentes, la jornada se desarrolló en las canchas de Lechuga, Otamendi FC, Leones Azules y La Josefa y dejó los siguientes resultados:

-Tercera División: Juventud Unida 1-3 Barrio Lubo; Lechuga 1-4 Deportivo San Felipe; Real San Jacinto 3-0 Las Palmas; El Junior 3-2 Malvinas; Otamendi FC 1-0 La Josefa; Atlético Las Praderas 2-1 Villanueva; Deportivo San Cayetano 3-1 Deportivo Río Luján; Leones Azules 1-0 Albizola; Desamparados FC 0-2 Atlético Las Campanas; y Defensores de La Esperanza 2-0 Mega Juniors.

-Cuarta División: Lechuga "B" 1-3 Barrio Lubo; Lechuga "A" 1-1 Deportivo San Felipe; Desamparados 2-4 Atlético Las Campanas; Defensores de La Esperanza 0-0 Mega Juniors; Leones Azules 2-1 Albizola.

-Quinta División: Lechuga 2-0 Deportivo San Felipe; Real San Jacinto 4-0 Las Palmas; Otamendi FC 3-0 La Josefa; y Defensores de La Esperanza 0-2 Mega Juniors.

La segunda jornada se desarrollará este domingo 21 de abril y ya tiene confirmada su programación de acuerdo a cada cancha en la que habrá acción:

-En cancha de Lechuga jugarán: Lechuga "B" vs El Junior (Cuarta División; 10.00); Juventud Unida vs El Junior (Tercera División; 11.30); Real San Jacinto vs La Josefa (Quinta División; 13.15); Real San Jacinto vs La Josefa (Cuarta División; 14.45); Real San Jacinto vs La Josefa (Tercera División; 16.10).

-En cancha de Otamendi FC lo harán: Albizola vs Mega Juniors (Cuarta División; 10.00); Albizola vs Mega Juniors (Tercera División; 11.30); Barrio Lubo vs Villanueva (Quinta División; 13.15); Barrio Lubo vs Villanueva (Cuarta División; 14.45); y Barrio Lubo vs Villanueva (Tercera División; 16.10).

-En cancha de Las Campanas: Lechuga "A" vs Leones Azules (Quinta División; 10.00); Lechuga "A" vs Leones Azules (Cuarta División; 11.30); Lechuga "A" vs Leones Azules (Tercera División; 13.10); Atlético Las Campanas vs Atlético Las Praderas (Cuarta División; 14.50); y Atlético Las Campanas vs Atlético Las Praderas (Tercera División; 16.20).

-En cancha de San Cayetano: Las Palmas vs Deportivo Río Luján (Tercera División; 10.00); Desamparados FC vs Otamendi FC (Tercera División; 11.40); Defensores de La Esperanza vs Malvinas (Tercera División; 13.20); y Deportivo San Cayetano vs Deportivo San Felipe (Tercera División; 15.00).