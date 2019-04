Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 18/abr/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 18/abr/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







LE COSTÓ A RIVER Ante un dignísimo Argentino de Merlo (líder de la Primera D), River Plate necesitó de 70 minutos para llevar al marcador las diferencias que existen entre uno y otro equipo. En Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina, el colombiano Rafael Santos Borré abrió el marcador a los 25 minutos del segundo tiempo, mientras que Matías Suárez aumentó a los 33 y luego, en el adicionado, anotó el 3-0 definitivo. De esta manera, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo avanzó a los 16vos de Final, instancia en la que se medirá con Gimnasia de Mendoza, que eliminó a Aldosivi de Mar del Plata. MITRE AGÓNICO En otro partido disputado ayer por la primera fase de la Copa Argentina, Mitre de Santiago del Estero derrotó 1-0 a Deportivo Roca de Río Negro con gol de Felipe Cadenazzi en el cierre del partido. Así se clasificó a los 16vos de Final, instancia en la que espera por el vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Resistencia. UNIÓN ELIMINADO En la primera fase de la Copa Sudamericana, Unión de Santa Fe fue eliminado por Independiente del Valle de Ecuador. En el partido de ida había ganado el Tatengue por 2-0 y anoche, en la revancha, el conjunto ecuatoriano niveló la serie con su victoria 2-0 como local. Y luego, en la definición por penales, se impuso 4-2 para liquidar la serie a su favor. CHAMPIONS LEAGUE En un partido repleto de condimentos, Manchester City venció 4-3 a Tottenham, pero no le alcanzó para avanzar a las semifinales de la Champions League, dado que quedaron 4-4 en el global y el desempate por mayor cantidad de goles como visitante favoreció al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Ahora, Tottenham definirá un pase a la final frente al Ajax de Holanda, que eliminó a Juventus de Italia en Cuartos de Final. La otra llave semifinal la disputarán Barcelona de España (4-0 en el global sobre Manchester United) y Liverpool de Inglaterra, que ayer derrotó 4-1 como visitante al Porto de Portugal y consiguió su clasificación con un 6-1 en el global. EUROPA LEAGUE Hoy se disputan las revanchas de las series de Cuartos de Final: Frankfurt de Alemania (2) vs Benfica de Portugal (4), Chelsea de Inglaterra (1) vs Slavia Praga (0), Napoli de Italia (0) vs Arsenal de Inglaterra (2) y Valencia de España (3) vs Villarreal de España (1). COPA DE LA SUPERLIGA Mañana viernes comenzarán a disputarse los partidos revanchas de las series de primera ronda: Banfield recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 17.45 horas (en la ida ganó el Taladro por 1-0); y Huracán jugará en Parque Patricios frente a San Lorenzo desde las 20.00 (en la ida igualaron sin goles en el Nuevo Gasómetro). PRIMERA C La 34ª fecha del campeonato se pondrá en marcha hoy con dos partidos: San Martín (B) vs Villa San Carlos e Ituzaingó vs El Porvenir. En tanto, mañana viernes jugarán: Midland vs Laferrere, L.N. Alem vs Dock Sud y Berazategui vs Sportivo Barracas.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: