Cuando la tiroides funciona de menos

ELLAS suelen creer que son hipotiroideas, ELLOS no saben de qué se trata. En las mujeres esta enfermedad es más frecuente que en los hombres. La dificultad para bajar o mantener el peso, la caída del cabello, la piel seca y las uñas quebradizas son problemas de especial interés para las mujeres, que suelen ser atribuidos al mal funcionamiento de la tiroides. El hombre, en cambio, suele asumir como parte normal de su vida los síntomas propios del hipotiroidismo. No lo comunica espontáneamente en la entrevista con su médico y por lo tanto se llega al diagnóstico mucho más tarde, cuando el cuadro clínico es más severo. Además de los signos y síntomas ya descriptos, una causa para sospechar el diagnóstico en hombres es cuando existe disfunción eréctil o disminución del deseo sexual. Síntomas menos conocidos por los pacientes pero muy importantes para realizar el diagnóstico incluyen: la dificultad para encontrar la energía para realizar las actividades habituales, la depresión, las anemias y las alteraciones en los lípidos. ¿Quiénes tienen más probabilidad de desarrollar hipotiroidismo? Es más frecuente después de los 40 años, especialmente en mujeres. La probabilidad aumenta en personas con antecedentes familiares de enfermedad de la tiroides. También aumenta cuando existen otras enfermedades autoinmunes de conocida asociación con el hipotiroidismo, como la diabetes tipo 1 o el vitíligo (la presencia de manchas blancas en la piel). No todos los hipotiroidismos requieren tratamiento. Hoy en día la evaluación de la función tiroidea forma parte del examen periódico de salud y la confirmación de la sospecha clínica se realiza mediante un simple análisis de sangre. El avance tecnológico ha hecho que dicha confirmación no sólo sea accesible, sino que también sea capaz de detectar casos muy leves y asintomáticos que no siempre requieren tratamiento sino, simplemente, un control periódico de su evolución. Es importante saber cómo tomar la T4 Si el hipotiroidismo diagnosticado requiere tratamiento, éste se realiza con el aporte de una forma farmacológica de la hormona tiroidea "faltante" que debe tomarse, salvo indicación médica, una vez por día, todos los días. Es un tratamiento seguro y eficaz, que rara vez produce efectos adversos, pero que debe controlarse periódicamente para reajustar la dosis. La absorción de la T4 necesita un pH ácido, por eso se debe ingerir alejada de las comidas. Habrá entonces que incorporarla a la rutina: se recomienda su ingesta por la mañana, en ayunas y por lo menos treinta minutos antes del desayuno y cualquier otra medicación. Si consume en el desayuno frutas o cereales integrales de salvado, es recomendable que consulte con su médico, ya que éstos podrían afectar la absorción de la hormona, lo mismo en el caso de tener que ingerir calcio, antiácidos o sales de hierro. En caso de tomarla por las noches, se deben esperar dos horas después de comer para que sea bien absorbida. Es importante recordar que cuando uno concurre a realizar un análisis de sangre, no debe tomar la levotiroxina hasta después de haberse realizado la extracción. Más información en Aprender Salud en la Web, en www.hospitalitaliano.org.ar.

Cuando la tiroides funciona de menos

