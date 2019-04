Multitudinario Vía Crucis Interparroquial por el centro de la ciudad

Alrededor de 1.500 personas participaron de la peregrinación desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen hasta la plaza Eduardo Costa. El obispo Pedro Laxague bendijo la ceremonia.

Más de 1.500 vecinos participaron del tradicional Vía Crucis Inter-parroquial por el centro de la ciudad, llevado a cabo este Viernes Santo en conmemoración de la muerte de Jesucristo en el Monte Calvario.

Personas de todas las edades acompañaron la procesión, que salió de la Parroquia "Nuestra Señora del Carmen" pasadas las 21 horas, recorrió Balbín, dobló por la avenida Varela y desembocó en la plaza Eduardo Costa.

Un camión con acoplado encabezaba la multitudinaria columna de fieles, entre los que había padres con hijos, jóvenes y abuelos. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal se encargó de detener y redirigir el flujo vehicular en cada esquina.

Sobre el acoplado del camión, actores representaron el calvario de Cristo acarreando la cruz, el acompañamiento de la Virgen María y su puñado de creyentes, y el hostigamiento de los soldados romanos. Entre todos recrearon las catorce estaciones que constituyen el Vía Crucis, desde que Jesús es condenado a muerte hasta su sepultura tras ser crucificado.

Estas escenas fueron actuadas en diferentes tramos del trayecto feligrés y completadas con la lectura de discursos reivindicatorios de la familia, la justicia social y el "derecho a la vida". También se condenó la violencia contra las mujeres. "Familia, abraza tu cruz y sígueme" fue la consigna de la peregrinación.

Los fieles participaban orando y turnándose en la carga de una cruz de madera. En la plaza Eduardo Costa, aguardaban dos actores más personificando a los ladrones con los que Jesús fue crucificado. Un gran círculo se formó alrededor de este imaginario Monte Calvario, donde las últimas estaciones fueron representadas.

"Quiero felicitar a los jóvenes por este gran trabajo. Qué lindo es escuchar a la gente celebrando lo bien que lo hacen. Y sí: nuestra fe nos hace pensar que conocemos la pasión de Jesús", expresó Pedro Laxague, obispo de la Diócesis Zárate-Campana, al momento de bendecir la ceremonia.

"Si nosotros acompañamos tanto a Jesús en el camino de la cruz hasta su muerte, también nosotros tenemos que tratar de vivir en nuestra vida cotidiana esto de cargar la cruz. El mismo Jesús dijo que nos iba a ayudar. Hoy parecía que lo estábamos ayudando a Él. Él nos quiere ayudar. Y cargar la cruz significa cargar el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, las incom-prensiones, la falta del trabajo, el trabajo agobiante, la cruz del estudio y de la diversión que a veces no nos satisface", afirmó Laxague, quien asimismo criticó el aborto, "el abandono de los enfermos que no tienen mutuales" y el de "tantos que han probado la droga y la sociedad piensa que no vale la pena salvarlos, cuando sabemos que se pueden rescatar".

"Llevar la cruz con Jesús es ser cristiano", remarcó Laxague, antes del cierre del Vía Crucis Interparroquial.

Las actividades de la Iglesia Católica en Campana continuarán hoy sábado de Vigilia Pascual con misas a las 19 horas en las capillas San Antonio de Padua del barrio Las Acacias y San Pedro en Villanueva; y a las 21 horas en la Catedral Santa Florentina. En tanto, el domingo habrá misa en la Catedral a las 8.30, igual que en la capilla Sagrado Corazón; a las 10 en San Felipe; a las 11 en San Cayetano; y a las 11:30 y a las 19 de nuevo en la Catedral.