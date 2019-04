Tensa vigilia en Titania

El jueves tuvo que intervenir la Fiscal Brizuela y evitó un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los trabajadores, quienes no ingresan ni dejan ingresar a nadie de producción a la fundición. Titania depositó las 13 indemnizaciones, pero ningún despedido las tocó. "El Banco Provincia tiene que estar para promover la producción, y no para financiar despidos de trabajadores", señaló Abel Furlán. El jueves por la mañana tuvo lugar otro capítulo del conflicto que los trabajadores de Titania mantienen con la empresa a raíz del despido de 13 operarios, algunos de ellos con más de 15 y 20 años de antigüedad. Todo el plantel se ha solidarizado con sus compañeros, buscando su reincorporación, y no sólo no ingresan a trabajar, sino que mantienen una vigilia en el portón de Av. 6 de Julio. Fue en esas circunstancias, y con la presencia de Abel Furlán, máximo referente local de la UOM local y actual Diputado Nacional, cuando el jueves por la mañana un alto efectivo del Comando Patrulla Campana llegó en un móvil intentó sacar los neumáticos que obstruyen el paso del lugar. Según los trabajadores, hubo una serie de intercambios de palabras subidos de tono, y algún forcejeo, hasta que Furlán intervino y se presentó ante los policías; mientras parte del cuerpo gerencial de Titania observaba la escena desde el otro lado de la avenida, a unos 50 metros. Esa primera escaramuza, dio lugar a la posterior movilización de un par de decenas de efectivos que volvieron a apostarse en el lugar a la espera de la orden de actuar. En esa transición, fueron llegando al lugar los concejales Marco Colella (Red por Argentina), Soledad Calle (PJ-UC); y los referentes gremiales Oscar Villareal (UOCRA) y Carlos "Toro" Ortega (ANSES). Cerca del mediodía, se hizo presente la Fiscal Ana Laura Brizuela, quien ya había dado la orden de liberar el ingreso el miércoles pasado y había sido acatada sin resistencia por los trabajadores. La fiscal, en una clara actitud conciliadora, primero parlamentó con Furlán, y luego cruzó la avenida Av. 6 de Julio para hablar con los representantes de la empresa. La fiscal logró que, como acto simbólico, se retiraran los neumáticos del lugar (no estaban ardiendo) y así, todos los efectivos desplegados se retiraron, pero los trabajadores continuaron con su vigilia. De hecho, se supo que ayer por la tarde quiso ingresar un supervisor para trabajar una pieza en un torno y no lo dejaron ingresar. Así, las cosas se calmaron pasado el mediodía, y con la presencia del propio Furlán los trabajadores realizaron una asamblea en el propio lugar, acordando seguir unidos y apoyando a los 13 trabajadores despedidos hasta que la empresa se preste al diálogo, dado que luego de depositar las indemnizaciones correspondientes, consideran al episodio como un "tema terminado", según lo manifestó Fernando Rivero a FM Santa María. Incluso el empresario señaló que la empresa "tuvo que vender una factura de exportación al Banco Provincia" para poder cumplir con la obligación de pagar las indemnizaciones según lo marca la Ley. PEDIDO DE INFORMES "Estamos hace 2 meses con este tema. La empresa está en una posición inflexible, pretendiendo tirar a los trabajadores por la ventana sin sentarse con la organización sindical para ver cómo resolvemos este inconveniente (…) Cuando a vos te sobrar 13 trabajadores, te sentás con la organización sindical y tratás minimizar el impacto en la gente. Pero acá la empresa eligió a los trabajadores que a su entender son los que más conflicto le generan y los despidió sin causa. La empresa ni siquiera tenía el dinero para pagar la totalidad de las indemnizaciones y hoy (por el jueves) me acabo de enterar que la empresa ha puesto en garantía, a través de una gestión del Intendente Abella para llegar al Ministro Dietrich, para que el banco Provincia le otorgue un préstamo de U$S 120 mil para poder sostener el pago del 100% de las indemniza-ciones. Yo mismo voy a redactar un Pedido de Informes en la Cámara de Diputados, porque nos parece irrisorio que el banco Provincia en vez de estar financiando la tarea y el fortalecimiento de las PyMEs a través de la producción, los bonaerenses estemos otorgando préstamos garantizar despidos en la provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia tiene que estar para promover la producción, y no para financiar despidos de trabajadores", señaló Furlán al periodismo presente en el lugar. Por su parte, tanto Oscar Villareal (OUCRA), como Carlos Ortega, campa-nense quien es Secretario General del gremio de la ANSES a nivel nacional, manifestaron su solidaridad con los trabajadores. Y no descartaron la posibilidad de sumar a las 62 Organizaciones a nivel regional en solidaridad con los despedidos y sus compañeros en paro. "Acá hay 13 familias en vilo, y otras 60 que están siendo solidarias con los despedidos y poniéndole el cuerpo de manera ejemplar, porque no saben si van a cobrar los días caídos cuando en todos sabemos que en los hogares hoy cada centavo cuenta. Nunca es momento para dejar a un trabajador sin su sustento, pero la empresa tiene que comprender que hoy dejar a alguien en la calle significa condenarlo al hambre porque no hay trabajo. Y si no hay trabajo no es por culpa trabajadores, sino responsabilidad del propio gobierno que con un sinfín de desaguiza-dos en materia económica, incluyendo el habernos endeudado en Dólares y a 100 años, nos colocó frente a esta crisis que no parece tener fin", señaló Ortega. En el mismo sentido, también se expresaron los concejales Soledad Calle (PJ-UC), y Marco Colella (Red x Argentina), quienes además adelantaron su voluntad de intervenir en lo que sea necesario para abrir el diálogo entre las partes y colaborar en destrabar el conflicto proponiendo alternativas. "Cuando el trabajo de nuestros vecinos está en peligro, no existen colores políticos y todos tenemos que tirar para el mismo lado", señaló Colella.

