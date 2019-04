Fue el jueves en el cruce entre la avenida Rivadavia y la calle San Lorenzo. Una mala maniobra desencadenó un accidente de tránsito entre un Chevrolet Corsa y una Honda Titán. El hecho sucedió el jueves durante horas de la tarde en las inmediaciones del cruce entre avenida Rivadavia y San Lorenzo. La moto impactó contra el lateral del conductor del Corsa. Ambos vehículos sufrieron daños. En tanto, el motociclista fue trasladado por personal médico del SAME hasta el Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia también participó el móvil de zona 8 perteneciente al Comando Patrulla.

El Corsa exhibe los daños producidos tras el impacto de la moto.





Del operativo de emergencia participaron SAME y Policía Bonaerense.

#Dato por una mala maniobra, choque de Honda Titan y Chevrolet Corsa en Av. Rivadavia y San Lorenzo, fue a las 13,30hs con tránsito fluido. La puerta del Corsa y la horquilla de la moto seriamente dañadas. CP zona 8 . Motociclista trasladado por SAME. pic.twitter.com/eSCCzI8Fj2 — Daniel Trila (@dantrila) 18 de abril de 2019

Motociclista herido tras chocar contra un Corsa

