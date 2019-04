HOY SIGUE LA FECHA La 27ª jornada del campeonato de la Primera D comenzó el jueves con la victoria de Puerto Nuevo por 2-0 como visitante sobre Centro Español y con el triunfo de Deportivo Paraguayo por 1-0 como local sobre Argentino de Rosario. Y la actividad continuará hoy sábado con otros tres encuentros: Atlas vs Yupanqui (11.00), Real Pilar vs Liniers (15.30) y Muñiz vs Lugano (15.30). En tanto, mañana domingo jugarán: Central Ballester vs Defensores de Cambaceres (11.00). Y el lunes cerrarán Claypole vs Argentino de Merlo, el líder del campeonato que viene de jugar un gran partido frente a River Plate por Copa Argentina (finalmente cayó 3-0 en Salta, pero aguantó el 0-0 durante 70 minutos). En lo que respecta a Puerto Nuevo y la tabla, con sus 36 puntos se acomodó por ahora en la quinta ubicación y le sacó seis de ventaja a Centro Español y Yupanqui, los dos mejores de los equipos que hoy no están clasificando al Reducido. Así, una victoria en la próxima fecha (juega con Deportivo Paraguayo como local) dejaría al equipo de Carlos Pereyra virtualmente con el boleto asegurado al octogonal por el segundo ascenso.

EL PAMPA SOSA AGUANTA LA MARCA DEL DEFENSOR EN UN PASAJE DEL PRIMER TIEMPO (FOTO: ENTRENADOS POR DIOS).



Venció 2-0 como visitante a Centro Español, un rival directo en la pelea por ese objetivo. Nazareno Gómez y Oscar Peñalba marcaron los goles del Portuario, que logró su segundo triunfo consecutivo y se acomodó en el quinto puesto. La derrota ante Juventud Unida por la 25ª fecha puso a Puerto Nuevo en una situación límite (cuatro caídas en fila en ese momento) e incluso lo sacó de la zona de clasificación al Reducido. Y de esa situación límite, el Portuario salió de gran manera: primero venció al duro Claypole como local y el jueves dio un paso enorme en esta recuperación al derrotar 2-0 como visitante a Centro Español, un rival directo en el objetivo por acceder al octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. En cancha de Lugano, los dirigidos por Carlos Pereyra mostraron mucha firmeza para neutralizar a su rival y controlar el trámite del encuentro. Y aprovecharon una ráfaga letal de cuatro minutos en el segundo tiempo: se inició con un golazo de Nazareno Gómez y se cerró con una brillante ejecución de Oscar Peñalba para establecer el 2-0 que terminaría siendo definitivo. Este triunfo, además de llevarlo al quinto puesto y ofrecerle un buen margen en la búsqueda de un lugar en el Reducido, también le da a Puerto Nuevo la ratificación de las variantes tácticas que implementó "Jetín" Pereyra ante Claypole. La línea de tres marcadores centrales (esta vez fue Redondo el líbero) y los dos carrileros (Colombano y Banegas) se acoplaron muy bien con el "doble 5". Y al mismo tiempo, esta versión del Auriazul cuenta con mayor peso ofensivo, porque Sosa juega sobre los centrales rivales y cuenta con el apoyo de Gómez, sabiendo que Ruiz es siempre amenaza por la izquierda. Con este envión anímico, el equipo de nuestra ciudad se prepara ahora para los tres desafíos que le quedan por delante. El primero de ellos será como local frente a Deportivo Paraguayo, que ayer venció 1-0 a Argentino de Rosario y todavía se ilusiona con llegar al final con chances de clasificar al Reducido. Claro está: enfrente tendrá a un Puerto Nuevo envalentonado y con la posibilidad de dar un paso prácticamente definitivo camino a ese octogonal. EL PARTIDO Para enfrentar a Centro Español, el Portuario presentó un único cambio respecto a la formación que utilizó ante Claypole en la fecha anterior: en reemplazo del suspendido Joaquín Montiel (cinco amarillas) ingresó Eliseo Aguirre. Así, el DT Carlos Pereyra pasó a Kevin Redondo como líbero y corrió a Lautaro Cuenos como stopper por izquierda, manteniendo la línea defensiva de tres hombres y sosteniendo a Nahuel Banegas como carrilero por izquierda (no retrocedió a jugar como stoppeer ante la baja de Montiel). Mientras que Aguirre ocupó el lugar de Redondo en el "doble 5" junto a Peñalba. El primer tiempo fue muy disputado, con el equipo de nuestra ciudad mejor plantado, lo que le permitía neutralizar a su rival, estar más firme en la mitad de la cancha y poner el balón en campo ajeno. Sin embargo, en ataque le costó tener claridad y más allá de la lucha de Sosa y Gómez, las mejores opciones para profundizar eran Colombano y Ruiz por los costados. Pero esas aproximaciones no pasaron de intenciones y por ello, las oportunidades de riesgo no aparecieron en los primeros 45 minutos. De hecho, la acción de mayor peligro surgió de una pelota que se le escapó a Balbuena y que "Pampa" Sosa no alcanzó a puntear antes de la recuperación del arquero local. Por su parte, Centro Español hizo muy poco, limitado por el sólido trabajo Portuario. Nunca estuvo cómodo en el terreno de juego y su mejor argumento ofensivo era Nicolás López, quien arrancaba por izquierda y con su dribbling lograba cortar la cancha hacia el centro, aunque después no encontraba opciones para continuar la jugada. Por eso, ni Ocampo ni Gelpi dispusieron de pelotas de calidad para preocupar a Bonet. En el complemento, el Gallego pareció salir con otra actitud para, al menos, tratar de jugar en campo rival. Y en esa predisposición empezaron a quedar más espacios para la pelea que Sosa y Gómez daban contra los defensores locales. Igualmente, en ese contexto era difícil imaginar que el cero se quebrara porque los avances de uno y otro no prosperaban. Sin embargo, llegó un gol de otro partido. Una pelota que buscaba dueño tras un largo bochazo desde el fondo Portuario le quedó a Nazareno Gómez y, desde el borde del área, el sampedrino ensayó una pirueta fenomenal para sorprender a propios y extraños y clavar un verdadero golazo a los 13 minutos. La acción abrió el marcador y cambió el partido, sobre todo por la necesidad de Centro Español de ir a buscar el empate. Incluso, dos minutos después casi lo encuentra: falló Cuenos y por detrás apareció Fernández, quien probó al primer palo de un Bonet que respondió con seguridad. Y la desesperación del Gallego por llegar a la igualdad generó que Puerto Nuevo tuviera espacios para la contra. Así, a los 16 minutos, Banegas escapó de izquierda hacia derecha en una jugada que terminó con falta sobre el costado derecho de la medialuna del área y la expulsión de Fernando Duré por doble amarilla. Y aunque la posición pedía el remate de un zurdo (Mauricio Ruiz se paró junto al balón) fue Peñalba quien se hizo cargo de la ejecución. Y la concretó con maestría: acarició el balón por sobre la barrera y lo colocó en el ángulo, dejando sin reacción al arquero Balbuena. Ese brillante tiro libre de "Chicho" le dio mucho aire al conjunto de nuestra ciudad, que en apenas cuatro minutos pasó a ganar 2-0 y a jugar con un hombre más. Por eso, a pesar de la insistencia del local, no pasó grandes sobresaltos en su camino a la victoria. Solo sufrió con el gol de Gelpi que fue anulado por el árbitro Petrussa a instancias del segundo asistente por posición adelantada. Después, el partido se calentó, volaron las tarjetas amarillas (Centro Español terminó con un expulsado y siete amonestados) y Puerto Nuevo pudo haber aumentado diferencias en una contra en la que Gómez quedó muy solo de frente a Balbuena, pero definió ancho. Igualmente, el sampedrino ya había hecho el gol más importante. Ese que abrió el camino de una victoria que dejó al Portuario en la quinta posición (por ahora) y con muy buen margen pensando en la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRO ESPAÑOL (0): Javier Balbuena; Leandro Chaparro, Fernando Duré, Leonardo Espinoza, Alan Sherriff; Oscar Fernández, Emanuel Castañeda, Cristian Da Silva, Nicolás López; Pablo Ocampo y Matías Gelpi. DT: Sergio Orsini – Matías Modolo. SUPLENTES: Nahuel Avendaño, Matías Nodar, Alan Sosa, Sebastián Roldán, Rodrigo Santillán, Alan Ortiz y Alexis Aguirre. PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonnet; Santiago Correa, Kevin Redondo, Lautaro Cuenos; Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre, Oscar Peñalba, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Gonzalo Leizza, Marcelo González, Nicolás Rodríguez, Ezequiel Ramón, Thomas Solís y Agustín Monteleone. GOLES: ST 13m Nazareno Gómez (PN) y 17m Oscar Peñalba (PN). CAMBIOS: ST 25m Ortiz x Ocampo (CE); 31m González x Sosa (PN); 37m Sosa x Fernández (CE) y 38m Solis x Ruiz (PN). AMONESTADOS: Balbuena, Chaparro, Sherriff, Da Silva, Sosa, Ortiz y López (CE); Peñalba, Sosa, González y Cuenos (PN). EXPULSADO: ST 16m Fernando Duré (CE) por doble amarilla. CANCHA: Lugano (local Centro Español). ÁRBITRO: Carlos Petrussa.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES PORTUARIOS TRAS EL GOLAZO DE TIRO LIBRE DE “CHICHO" PEÑALBA (FOTO: ENTRENADOS POR DIOS).





LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ EL JUEVES PUERTO NUEVO EN CANCHA DE LUGANO (FOTO: ENTRENADOS POR DIOS).





COLOMBANO DISPUTA EL BALÓN CON LÓPEZ. FUE UNO DE LOS DUELOS DE LA TARDE EN UNO DE LOS COSTADOS (FOTO: ENTRENADOS POR DIOS).





OSCAR PEÑALBA VOLVIÓ A SER EL CAPITÁN DE PUERTO NUEVO. MARCÓ EL 2-0 CON UN BRILLANTE TIRO LIBRE.

Primera D:

Puerto Nuevo dio un paso enorme en busca de su clasificación al Reducido

