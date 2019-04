Fue en el barrio Santa Lucía. Los bomberos llegaron a tiempo para que los daños no fueran totales. Su moradora, quien habría iniciado el siniestro de forma intencional, debió ser asistida por el SAME. Ayer a media tarde los móviles 36 y 41 a mando del 2do. Jefe Miranda lograron sofocar un incendio en una vivienda del barrio Santa Lucía. Aparentemente, y a raíz de una supuesta disputa familiar, sería una de las moradoras del lugar, una adulta de entre 50 y 60 años, quien habría provocado el propio incendio. Por prevención, y dada la cantidad de humo inhalado, personal del Comando Patrulla Campana solicitó la asistencia del SAME, brindándole oxígeno y un tranquilizante. Según trascendió, durante una discusión, su esposo habría amenazado a su cuñado con incendiarle la casa, y en represalia a esa actitud, ella intentó incendiar la cada de ambos. Aparentemente, la pareja también habría protagonizado otro incendio semanas atrás: su propio auto, que terminó totalmente inutilizado como fruto de otra discusión familiar. A LOS TIROS Sobre el cierre de esta edición, anoche se había iniciado una persecución policial dentro del barrio Las Praderas, luego de que dos hombres a bordo de una moto negra dispararan varios balazos contra un móvil policial para luego darse a la fuga. Aparentemente, la noche anterior, otro móvil había sido agredido con piedras y botellas de cerveza en el mismo barrio.

#Dato incendio de vivienda en barrio Santa Lucía, lateral de Ruta 6. Bomberos ‍ Voluntarios de #Campana 36 y 41, 2° jefe Miranda, Comando zona 1, solicitaron ambulancia SAME para la propietaria del lugar, una señora mayor que presuntamente fue la que provocó el incendio pic.twitter.com/75jU4r3LmK — Daniel Trila (@dantrila) 19 de abril de 2019

Incendia su propia vivienda

