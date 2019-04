Efemérides del día de la fecha: 20 de Abril

SE DICTA EL PRIMER REGLAMENTO SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA

SE DICTA EL PRIMER REGLAMENTO SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA Por una iniciativa de Deán Gregorio Funes, la Junta Grande a cargo de Cornelio Saavedra, estableció por medio de un decreto, el reglamento de libertad de prensa en 1811. En el mismo se establecía que todo hombre podía publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Sin embargo, esto no significaba que cualquier persona pudiera publicar lo que quería. Si se realizaba un abuso de esta libertad ya sea ofendiendo derechos particulares o comprometiendo la tranquilidad pública se consideraba un crimen. La Junta Protectora de la libertad de la Imprenta sería la encargada de declarar si lo escrito constituía o no un delito. MARIE Y PIERRE CURIE AÍSLAN EL RADIO Año 1897, Marie y Pierre Curie decidirían utilizar los rayos producidos por el uranio como tema para el doctorado de Marie. Utilizando un electroscopio equipado con un piezoeléctrico, herramienta que permitía medir las débiles corrientes eléctricas que generaban la ionización del aire producida por los rayos de uranio, Marie comenzaría a medir la radioactividad de los minerales. Esta investigación, llevaría a la científica polaca a examinar la pechblenda, un mineral con óxido de uranio, utilizado para la fabricación de cerámicas. Lo que descubrió la sorprendió: la pechblenda superaba cuatro veces a aquellos compuestos de uranio purificados que mostraban mayor actividad. A raíz de esto, Marie se propondría aislar este nuevo elemento, descubriendo en 1898, junto a Pierre, lo que llamarían Polonio y posteriormente el Radio. Después de 4 años de arduo trabajo pudo aislar tres décimas de gramo de cloruro de radio. En 1911, Marie Curie recibe el Premio Nobel de Química por los descubrimientos del Radio y el Polonio. MICROSOFT PRESENTA WINDOWS 98 Ocurriría en Las Vegas, en el año 1998, Bill Gates y su asistente Chris Capossela, estaban listos para demostrar la función Plug & Play para que el Sistema Operativo reconozca nuevos dispositivos enchufados por cable. Todo estaba listo, la atención del público y las cámaras tenían la vista fija en ellos, apenas Capossela enchufó un impresora a la computador la pantalla mostraría la Blue Screen of Death, el sistema se había colgado. Lejos de mostrarse avergonzado o frustrado, Bill Gates tuvo una reacción que quedaría para la historia: con una sonrisa diría "Debe ser por eso que no estamos enviando Windows





Efemérides del día de la fecha: 20 de Abril

