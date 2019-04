Buscan que Precios Cuidados llegue al almacén de barrio

Así lo manifestó Guillermo Varela, referente local de Barrios de Pie, luego de una reunión de la Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación.

La Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (CADA) se reunió con Julio Gónzalez (Orali), Osvaldo Iglesias (Mendía) y Luis Mariani (Noly) con el fin de evaluar propuestas comerciales.

"Durante la jornada se constató la calidad de los productos y buen precio de los mismos. Por su parte, las empresas mostraron buena predisposición al momento de otorgar descuentos y beneficios a los distribuidores que integran la CADA", señaló a La Auténtica Defensa Guillermo Varela, referente local de Barrios de Pie.

Según explicó Varela, la CADA, que mayormente distribuye y abastece a almacenes, autoservicios y supermercados independientes "siempre se quedan afuera de la política de Precios Cuidados" y esa política se esa política se concentra en grandes cadenas como Carrefour, Wallmart, Jumbo, y Disco, entre otras.

"Desde hace varias semanas nos estamos juntando con pequeños y mediados productores de alimentos. Queremos también poder acceder a cualquier programa que esté vinculado con precios cuidados y con las políticas que el gobierno está implementando para poder reactivar el consumo. Las políticas del gobierno se concentran en empresas multinacionales que llevan su dinero al exterior. En cambio los almacenes, autoservicios y pequeños distribuidores la gastan y la invierten acá. Si el gobierno les da beneficios a las grandes cadenas de supermercados nosotros queremos poder acceder a los mismos beneficios para que el programa de precios cuidados llegue al almacén de la esquina, al kiosquito de doña Rosa, y al autoservicio chino, y así poder llevar precios accesibles a esos lugares también. La idea es generar una ronda de negociaciones y peticiones al gobierno nacional de beneficios al comercio local. Porque de lo contrario, los únicos beneficiados, siempre, son los grandes grupos económicos ya sea con quitas o perdón de deudas impositivas cuando a la pequeña y mediana empresa nacional no se le perdona ningún impuesto. Es totalmente asimétrico el modelo económico que propone el gobierno. No es posible que PyMEs alimenticias que hace décadas y décadas que le dan trabajo a la gente, tengan que cerrar porque no pueden pagar la luz o el gas", concluyó.