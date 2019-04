El gobierno mejoró su oferta salarial a los Municipales

Así lo hizo saber el Secretario de Economía Julio Olivastri, quién dijo que el municipio elevó de 7 a 10 el porcentaje de aumento escalonado en el básico para el período abril-agosto. También incrementó los montos y bajó las cuotas de los complementos adicionales no remunerativos. La paritaria municipal continúa aun en suspenso: este lunes habrá una nueva reunión para intentar acercar posiciones. Sin embargo, el último encuentro terminó con una oferta superadora por parte del Ejecutivo municipal, que elevó de 7 a 10 el porcentaje de aumento en el básico para el período abril-agosto y mejoró los montos y forma de pago de los complementos adicionales no remunerativos. La Auténtica Defensa mantuvo un diálogo con el Secretario de Economía y Hacienda Julio Olivastri, quien explicó que ahora, la propuesta salarial del Municipio consiste en un aumentado escalonado del básico del 4 por ciento en abril, un 3 por ciento en junio y otro 3 por ciento en agosto. El Gobierno local también incrementó los complementos anuales no remunerativos que engrosan la actualización salarial. Estos se pagarían en tres cuotas (abril, julio y septiembre) y en una escala determinada según el sueldo neto de cada trabajador, a excepción de aquellos que ganen más de 35 mil pesos, en cuyo caso decidirá de forma particular el Departamento Ejecutivo. El resto de los trabajadores recibirán: cuotas de $4.000 quienes ganen entre $15.000 y $20.000; cuotas de $3.500 quienes ganen entre $20.001 y $25.000; cuotas de $3.000 para los que perciban entre 25.001 y $30.000; y tres cuotas de $2.500 para los que ganen hasta $35.000. Los montos totales serán de $12.000, $10.500, $9.000 y $7500 respectivamente. En el acta paritaria de la reunión, el Ejecutivo pidió remarcar que el aumento ofrecido redondearía una paritaria del 20,49% para los municipales en el lapso enero-septiembre de 2019. El gremio tomó la oferta para analizarla, pero -en contacto con LAD el martes- la consideró "insuficiente". Es que sus paritarios, que pretenden recuperar para los trabajadores parte del poder adquisitivo perdido el año anterior, están solicitando un 27 por ciento de aumento para el semestre marzo-agosto.



Olivastri explicó que la oferta del municipio fue superadora a las dos anteriores. El próximo lunes habrá una nueva reunión paritaria.



El gobierno mejoró su oferta salarial a los Municipales

