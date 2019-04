Murió ayer la madre de la expresidente Cristina Kirchner

Ofelia Wilhelm tenía 89 años. Estaba internada desde hacía más de cuatro meses en un hospital de La Plata por un cáncer de endometrio. Ofelia Wilhelm, la madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, falleció ayer a los 89 años, tras permanecer internada en el Hospital Italiano de La Plata durante más de cuatro meses. El deceso se produjo alrededor de las 18:00 hs. en la institución médica ubicada en calle 51 entre 29 y 30, donde recibía tratamiento por un cáncer de endometrio. La noticia de su muerte se conoció pocas horas antes de que la ex mandataria partiera hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra allí por prescripción médica, aunque según se informó la líder de Unidad Ciudadana decidió no suspender su viaje. De acuerdo a esa información, la senadora nacional se despidió de su madre en el Hospital Italiano y, como estaba previsto, en la madrugada de este sábado partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana para encontrarse con su hija. Nacida el 10 de mayo de 1929, Ofelia Wilhelm trabajó en la Dirección General de Rentas hace 50 años y llegó a ser secretaria general de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios (AERI). Hincha fanática de Gimnasia y Esgrima de La Plata, se la veía con frecuencia en la tribuna popular de la cancha del "Lobo" y asoció al club a su primer bisnieto, Néstor Iván Kirchner, hijo de Máximo Kirchner, sólo un mes después de su nacimiento.



