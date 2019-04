P U B L I C







José Abel Perdomo

Ya no quedan dudas de que el gobierno está inmerso en la campaña electoral tratando, a como dé lugar, de mejorar las chances de su candidato Mauricio Macri quién no deja de caer en las encuestas. Incluso la prensa norteamericana ha comenzado a hablar de su esperable derrota ante el mal humor generalizado en la población fruto de los pésimos resultados para la enorme mayoría de los argentinos de la política económica avalada por el FMI. No debe extrañar esta aprobación por parte del Fondo ya que básicamente responde a las directivas del gobierno de Donald Trump y ha decidido constituirse en el gran sponsor de la campaña por la reelección. En este sentido debe interpretarse los dichos amenazantes de Christine Lagarde tratando de meter miedo a quienes se atrevan a no seguir sus directivas de ahora en más. Se trata, una vez más, de la remanida campaña del miedo. Ya desde chico nos metían miedo para que hiciéramos algo que no queríamos, entonces había que tenerle miedo al "cuco". De grande nos enteramos que el verdadero "cuco" se llama FMI. Estas medidas económicas tienen en realidad la intención de mejorar la imagen de su candidato y no mejorar la vida a los millones cada día más empobrecidos. Recordemos que esta estrategia de lavado de cara ya la emplearon en 2017 y les sirvió para ganar las elecciones de medio término y les permitió profundizar el ajuste que ya estaba en marcha y que pudo ser amortiguado por la protesta popular. Los anuncios efectuados sí que son transparentes, las medidas estarán vigentes sólo hasta las elecciones, tal como fue anunciado. Recordar que ante una pregunta del escritor y político ultra liberal Mario Vargas Llosa sobre que se propone hacer si gana en octubre Macri manifestó que de ganar hará lo mismo que está haciendo desde que asumió pero más rápido. También el presidente afirmó días después: "estamos saliendo de la crisis sin cambiar las reglas". Es un gran error pensar que dolidos por los devastadores efectos de su política económica han cambiado mínimamente el rumbo. El promocionado "alivio" es una más de las tantas promesas de campaña a las que nos tiene acostumbrados. Al empobrecido jubilado no le dan el más mínimo aumento de sus haberes, tan sólo le ofrecen préstamos para engrosar sus ya abultadas deudas y cuyas cuotas reducirán más todavía su harto disminuido poder de compra. La misma lógica se aplica para quienes todavía no han podido hacer la conexión de gas desde la red por falta de plata. Se lo prestan y las cuotas engrosarán las ya impagables facturas. El cobro a los usuarios de los aumentos de tarifas solamente se suspende hasta fin de año y mientras tanto serán asumidos por el estado mediante subsidios a las empresas proveedoras. Esto sigue demostrando que a los que están ganando enormes fortunas con este gobierno no se les exige esfuerzo alguno, tan sólo a quienes menos tienen. En los nuevos precios cuidados sólo hay una verdura, la papa y una sola fruta, la manzana. Como si esto fuera poco, la carne estará disponible en muy pocos lugares y son cortes que no sirven para exportación. La prioridad la tiene los de afuera. Cómo siempre. Cómo es época de ajuste, Mauricio Macri utilizó para el video con el que anunció las medidas a la misma vecina de uno anterior. Hay que ahorrar.

Opinión:

De lleno en campaña electoral

Por Jose Abel Perdomo

