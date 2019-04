Joel Vallomy es miembro del Consejo del Partido Justicialista

2,7 gramos por semana. Esa es la parte que le tocaría a cada argentino de la cuantiosa suma de los cortes populares que estableció el gobierno. En otras palabras, solo un orate puede creer que con 120000 kilogramos de carne por semana se pude hacer la diferencia en la alimentación de 44 millones de almas. Este número, si lo proyectamos anualmente nos da que cada habitante dispondría de unos 140 gramos al año de cortes "económicos", que encima en su parte mayor se van a comercializar en el Mercado Central. Tengamos en cuenta que un país donde el consumo promedio de carne vacuna por habitante fue de 56,4 kilos en el 2018, estamos hablando de llegar con un corte de valor reducido al 2.5% de lo que consume en un año un argentino. Estos guarismos, que un tololo como yo puede obtener de un análisis sencillo, es inconcebible que no se les hayan pasado por la cabeza a los funcionarios nacionales: ya no es impericia, hay dolo, hay intención clara de planear cualquier cosa con la visión de generar bombas de humo, lo bueno es que ya nadie las cree. Vamos a los Precios Cuidados o "Productos Esenciales" como les gusta llamarlos ahora: ya arrancan con suba. Como podemos hablar de congelamiento de precios, si automáticamente antes de congelarlos le aplicaron aumentos de por ejemplo 40% en la leche, que se fue de $25,47 de la Armonía a $35,80 de La Martona, ambas de Mastelone? nos toman por idiotas? Cambian el nombre del programa estatal para que no se noten las subas y cambian la marca comercial, que es del mismo dueño, para encubrir un aumento. En la misma línea, el arroz quedo un 26% arriba y la yerba un 22%, pero claro, lo anuncian con bombos y platillos como que hubieran armado algo lindo y novedoso. Hoy somos gobernados por La Mentira, tanto en Nación, Provincia y en las ciudades gobernadas por Cambiemos. Todo un maquillaje absurdo, como el pavimento berreta que utilizan para decirle a la gente que asfaltaron y en la práctica en unos meses están peor que con la tosca. Todo cartón pintado para tapar un modelo que se cae a pedazos. 3 años y pico en lo que lo único que se hizo fue regalar guita en la timba financiera: acá viene un inversor mediano, chico o grande a jugar sus morlacos en las Leliq y con tasas de 60 y pico anual hace en 2 meses más renta que la que hubiera obtenía en 3 años con inversiones en USA. Están regalando reservas, deuda, renta y tristemente, están regalando la patria misma, lo bueno es que la máscara se está cayendo.

