Olga García

Representantes de Macri reunidos con técnicos del FMI consiguieron alterar el programa económico a fin de brindar apoyo hasta la época electoral. Buscan frenar la inflación congelando precios de productos básicos de la canasta de consumo familiar, se lograría con base de la limosna del FMI. Las medidas muestran el retroceso y debilitamiento del gobierno y la búsqueda de oxígeno para llegar a las elecciones. Ante este marco varias empresas de alimentos y bebidas resolvieron remarcar precios antes de los anuncios de medidas justificándolo con aumento de costo y caída de demanda pero sobre todo por la incertidumbre generada por las medidas que toma el gobierno. Se anunciaron desde Desarrollo social créditos para "aliviar" situaciones familiares con interés del 50%. No se menciona que sucederá si las empresas no cumplen sus compromisos ni tampoco está claro cómo se las controlará ni que sanciones se le aplicarán a las que desabastezcan. Tampoco se cambia el aumento de costo del transporte público. Es una especie de tregua que durará hasta setiembre o fin de año tratando de proteger la época de elecciones pero se basa en pactos que no están claramente regulados. El presidente Macri queda escondido, aparece además como un personaje que no tiene nada que ver con lo que ocurre, que lo preocupa el resultado de sus propias políticas económicas, de su proyecto de enriquecimiento terrible de un sector económico al que pertenece. Otra vez se usan medios de comunicación que se centralizan en las medidas de emergencia que ni siquiera analizan, que apuntan a demorar la explosión de la crisis provocada por sus políticas económicas hasta después de las elecciones. Podemos ver un gobierno fracasado si su proyecto económico realmente se centralizara en la economía argentina. En realidad su triunfo ha sido la apoderación desde bancos y algunas empresas de la economía argentina. Es una MACRISIS elaborada, lograrla les produjo "ALIVIO".

Opinión:

El "alivio" en la Macrisis

Por Olga Garcia

