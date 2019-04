ROSA N. FUNES. FOTO: ARCHIVO

Muchos vivimos la época en que los ex combatientes volvieron con una carga enorme, y sufrieron la falta de respaldo de un Estado indiferente, cuando merecían reconocimiento por su bravura, su sacrificio, hoy sería muy injusto que tengan que revivir la falta de respaldo de parte de la comunidad, por eso sus representantes en el Legislativo les debemos la creación de una Ordenanza como la que está a estudio. Ya han ocurrido casos en Campana, en que teniendo que realizar los servicios fúnebres de un Ex Combatiente de Malvinas que residía en nuestra ciudad, no se contaba con una obligatoriedad del Estado municipal de realizar los servicios. Este Proyecto se elevó por nuestro Bloque porque el Estado municipal no puede estar ajeno a la obligatoriedad de reconocerle este beneficio con Honras Fúnebres, con los Honores de Héroes de la Patria para dichos Soldados Conscriptos. A fin de concretar con dicho ceremonial, una vez constatado legalmente el fallecimiento, se deberá consultar por el Municipio a través del Centro de Combatientes para que los familiares del extinto dispongan si aceptan las honras establecidas en la ordenanza, o parte de ellas o prefieren un velatorio totalmente privado, debiendo tener presente también la religión que profesaba, y adecuando los servicios a lo que elijan, incluido que se les reconozca el beneficio de una sepultura con honores. Es una deuda de todos, y ojalá que desde la aprobación de esta Ordenanza en Campana, se pueda lograr que los demás Municipios de la Nación nos imiten. ROSA N FUNES CONCEJAL UV CALIXTO DELLEPIANE MAS CAMPANA

Proyecto de Ordenanza:

Creando servicios fúnebres con honores en favor de Ex Combatientes de Malvinas

Por Rosa N. Funes

