"Ratola" presenta su último álbum "Otro Mundo" en Bisellia, éste sábado.

GPS: Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Centro Cultural El Bondi (El Dorado 1518, Ing. Maschwitz). Centro Cultural "Pachamama" (Jean Jaures 724, Campana). Despierta Caminos (Fleming 455, Cardales). Imagen (Brown 251, Zárate). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Mercado Witcel (Esmeralda 710, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). SÁBADO Bisellia: "Ratola" presenta su último álbum "Otro Mundo". El recital comienza a las 21 y las entradas son limitadas. Después de medianoche será el turno de "Poulet" (acústicos de rock nacional). Centro Cultural El Bondi: A las 22 estará "La Salsera", baile y música al ritmo de la salsa. Imagen: Llega el stand up de Nicolás De Tracy. El evento comienza a medianoche y el valor de la entrada es de $250. Mauri`s Bar: Se presentan "Itinerantes" junto a "Mártires". El evento comienza a medianoche y la entrada cuesta $50. Mercado Witcel: A las 21 se presenta Fabián Berón. La entrada es libre y gratuita. Pachamama: Habrá punk rock con "Resaka", "Sintiendo Lo Mismo" y "Alto Calibre". Plaza Eduardo Costa: Desde las 16 estará la "Metal Fest" con bandas del género como "Infausto", "No Hay Opción", "Biomental", "Drako Brujo", "The Cuervos" y "Meicon". El espectáculo es gratuito. Wakisiri: A las 21 habrá homenaje al músico local Marcelo Barrientos. La entrada es al sobre. 17 Undios: Llega Claudio y "Su Onda Sabanera". Entrada general con descuento hasta medianoche, sólo para mayores de 18 años. DOMINGO Centro Cultural El Bondi: Estará "La Metapeña" de "Metabombo" a puro folklore. El evento comienza a las 17. Mercado Witcel: Juan Chavetta pintará un mural en vivo y Javier Sosa tocará sus canciones. La entrada es libre y gratuita.



Agenda del Fin de Semana:

Sábado 20 y domingo 21 de Abril

