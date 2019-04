Desde las 15.30, en el estadio Carlos Vallejos, buscarán su primer triunfo del año y el primero en la Zona Campeonato.

Por la 11ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Deportivo Español en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

Las Auriazules saldrán a la cancha con un único objetivo: conseguir su primera victoria del año (que sería la primera en esta Zona Campeonato) y ponerle fin, de una vez por todas, a la ya demasiado extensa racha de ocho derrotas consecutivas que acumula actualmente.

En su última presentación, las Portuarias sufrieron una dura goleada 7 a 0 como visitantes ante el líder y favorito, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Por su parte, Deportivo Español cayó 3-0 como local ante el escolta del Lobo, SATSAID.

Hasta el momento, Puerto Nuevo ha conseguido un solo punto en esta Zona Campeonato y fue justamente ante Deportivo Español, por el empate 2-2 que protagonizaron el 16 de febrero por la segunda fecha.

La 11ª fecha se completará con Real Pilar vs. All Boys, SATSAID vs. Banfield, Comunicaciones vs. Gimnasia (LP) y Luján vs. Lima F.C.