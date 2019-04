En la primera jornada, el bicampeón Juventud Unida arrancó con una goleada. La acción continúa hoy en la cancha de La Josefa. El pasado sábado se puso en marcha el Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol en la cancha de Leones Azules de Otamendi. Allí, el bicampeón Juventud Unida retomó las cosas donde las dejó: goleó 7-0 a Villanueva para ratificar su condición de favorito. Además, en esta primera fecha se dieron los siguientes resultados: La Josefa 1-1 Otamendi FC; Leones Azules 1-1 Defensores de La Esperanza; Las Palmas "A" 1-0 Las Palmas "B" y Mega Juniors 0-2 Las Palmas "C". Quedó libre Deportivo San Felipe. La segunda fecha se disputará hoy en la cancha de La Josefa desde las 10 de la mañana y el primer encuentro será entre dos ganadores de la primera jornada: Juventud Unida vs Las Palmas "A". Luego, la programación continuará con Las Palmas "C" vs Villanueva (11.20), Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe (12.40), Las Palmas "B" vs Leones Azules (14.00) y Mega Juniors vs La Josefa (15.20). En esta oportunidad queda libre Otamendi FC.

JUVENTUD UNIDA GOLEÓ 7-0 A VILLANUEVA EN EL ARRANQUE DEL TORNEO FEMENINO.





OTAMENDI FC IGUALÓ 1-1 CON LA JOSEFA EN EL PRIMER PARTIDO DEL CAMPEONATO.



Liga Campanense:

Comenzó el Torneo Femenino y hoy se disputa la segunda fecha

