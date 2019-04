El equipo mendocino logró la igualdad de manera agónica y llegó a los 36 puntos. El Violeta necesita de tres resultados ahora para tener chances de alcanzar el Reducido. La esperanza es lo último que se pierde. Por eso, a pesar de sus mínimas chances de acceder al Reducido, los simpatizantes de Villa Dálmine siguieron atentamente el duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Rafaela en el arranque de la última fecha del campeonato de la Primera B Nacional. El Violeta necesitaba de una victoria de La Crema y muy cerca estuvo de festejarla: es que el elenco santafesino quebró el 0-0 a los 5 minutos de adicionado del segundo tiempo. Sin embargo, dos minutos después, a los 97, Julián Navas marcó el 1-1 y complicó todavía más las posibilidades del equipo de nuestra ciudad. Es que, ahora, Villa Dálmine necesita que se den sí o sí tres resultados: que Agropecuario no le gane hoy a Gimnasia en Jujuy; que Brown (A) no le gane mañana a Nueva Chicago; y que Mitre de Santiago del Estero pierda como local ante Almagro (domingo 21.30). Después, claro está, el elenco dirigido por Walter Nicolás Otta debería cumplir con su parte: vencer a Santamarina en Tandil el lunes por la noche (20.30). La programación de la 25ª fecha continuará hoy los dos duelos que definirán qué equipo desciende a la Primera B Metropolitana: Quilmes vs Olimpo y Deportivo Morón vs Los Andes (ambos desde las 13.05). Si el Cervecero gana, se salva; y si empata, depende de que no gane el Milrayitas. Pero si pierde descenderá. Hoy también jugarán: Gimnasia (J) vs Agropecuario (16.00), Instituto vs Gimnasia de Mendoza (19.00) y Temperley vs Platense (21.00). Mañana lo harán: Brown vs Nueva Chicago (15.10), Sarmiento vs Guillermo Brown (15.10), Defensores de Belgrano vs Arsenal (15.10) y Mitre vs Almagro (21.30). Mientras que el lunes cerrarán Santamarina vs Villa Dálmine (20.30). Mientras que anoche, al cierre de esta edición, Chacarita recibía a Central Córdoba de Santiago del Estero.



Primera B Nacional:

Independiente Rivadavía empató y complicó más a Villa Dálmine

