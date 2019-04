SANTOS PENALES San Lorenzo de Almagro avanzó a la segunda fase de la Copa de la Superliga tras eliminar a su clásico rival, Huracán, en definición por penales. A esa instancia llegaron después de igualar 0-0 en el Nuevo Gasómetro y de repetir resultado anoche en Parque Patricios. Desde los 12 pasos, el Ciclón se impuso 4-3 con tantos de Reniero, Rodríguez, Loaiza y Renteria, quien fue titular en reemplazo de Blandi (molestia muscular). Ahora, San Lorenzo espera por el ganador de la serie entre Independiente (2) y Argentinos (3), que mañana disputarán la revancha. En tanto, también ayer, Estudiantes de La Plata revirtió su serie al derrotar 2-0 como visitante a Banfield, luego de haber perdido 1-0 el partido de ida. De esta manera, el Pincha enfrentará en Octavos de Final a Racing Club, último campeón de la Superliga. MÁS COPA HOY Hoy se disputarán otros cuatro partidos revancha de la Copa de la Superliga: a las 13.15, Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Rosario Central con ventaja de 2-0; desde las 15.30, Lanús intentará revertir como local su serie frente a Belgrano después de la derrota 3-2 sufrida en la ida; a partir de las 17.45, Talleres recibirá en Córdoba a San Martín de San Juan, que ganó 2-0 en la ida; y desde las 20.00, Godoy Cruz jugará en Mendoza ante Patronato de Paraná después del 1-1 que protagonizaron en la ida. BOCA AVANZÓ A 16VOS Por la primera ronda de la Copa Argentina, Boca Juniors derrotó ayer por 2 a 0 Estudiantes de Río Cuarto en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El Xeneize se impuso con goles de Ramón Ábila y Mauro Zárate en la primera parte y su próximo rival será Almagro, que en primera fase superó a Atlético Rafaela por penales. ASCENDIÓ ESTUDIANTES En el arranque de la 34ª fecha, Acassuso igualó 1-1 con Fénix y, de esa manera, quedó confirmado el ascenso a la Primera B Nacional de Estudiantes de Buenos Aires. Además, ayer, J.J. Urquiza consiguió ayer un triunfo clave en su lucha por la permanencia al vencer 2-0 como visitante a Tristán Suárez. La programación continuará hoy con: Comunicaciones vs San Miguel, Deportivo Español vs Almirante Brown, Atlanta vs Defensores Unidos y Estudiantes vs Barracas Central (en duelo de ya ascendidos). PRIMERA C El capítulo 34 de la divisional ya tiene cinco finales: San Martín (B) 0-0 Villa San Carlos, Ituzaingó 0-1 El Porvenir, Midland 2-1 Laferrere, L.N. Alem 1-0 Dock Sud y Berazategui 0-0 Sportivo Barracas. Hoy juegan: Sportivo Italiano vs Argentino de Quilmes, Excursionistas vs Lamadrid y Central Córdoba (R) vs Deportivo Merlo.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: