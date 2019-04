Los atletas del CCC compitieron en el CENARD en la prueba de Salto en Alto: Marquine estableció su mejor marca personal y fue 2º, mientras que Ríos fue la mejor Sub 23. El pasado fin de semana se desarrolló la segunda etapa del Campeonato Metropolitano de Atletismo para las categorías Mayores y Sub 20. La competencia se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) del barrio porteño de Núñez y contó con la presencia de dos atletas del Club Ciudad de Campana: Juan Martín Marquine (19 años) y Agostina Ríos (23), quienes fueron invitados especialmente a competir en el Metropolitano de Mayores. Marquine, flamante Campeón Provincial de Mayores en Salto en Alto, se quedó en esta oportunidad con el primer puesto de esa misma prueba pero en Sub 23 con una marca de 1,90 metros, su mejor registro personal. De hecho, esa marca fue superior a la lograda por quien finalizó primero en la categoría mayores (Tomás Prins, con 1,85) y solo fue superada por Tomás Ferrari, de la categoría Sub 20, quien consiguió un salto de 2,00 metros. Por su parte, Agostina Ríos se coronó recientemente campeona bonaerense en Mar del Plata en 400 metros con vallas y el pasado sábado se quedó con el primer puesto en Salto en Alto Sub 23, con una marca de 1,50 metros. La atleta del CCC se está preparando duro para su participación en el 99° Campeonato Nacional de Mayores que se llevará a cabo del 26 al 28 de abril en la Pista Solado Sintético de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

RÍOS Y MARQUINE SIGUEN SUMANDO BUENOS RESULTADOS EN ESTE 2019.



Atletismo:

Marquine y Ríos se destacaron en el Metropolitano de Mayores

