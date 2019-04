P U B L I C





EL TESTIMONIO DE GASTÓN FERNÁNDEZ Al término de la segunda fecha de la Clase A del TC Regional, en zona de boxes, el piloto campanense Gastón Fernández contó su complicado fin de semana, el cual concluyó con un gran quinto puesto después de no haber podido clasificar el sábado. "Fue una carrera complicada, porque en la segunda vuelta se nos bajó la presión como todo el fin de semana. El sábado no pudimos clasificar, cargamos todo y nos volvimos para Campana a la noche. No aguanté más y desarmamos todo y lo arreglamos. Y a las 4 de la madrugada partimos para el autódromo una vez más y corrimos la final. Y largando atrás de todo llegamos quintos. Más no podemos pedir, los fierros tienen estas cosas. Estamos contentos por cómo se dio el fin de semana y quiero agradecerle a mi viejo y a León, que trabajaron toda la noche para poder correr". Luego, el piloto de nuestra ciudad se refirió a lo que se viene en el TC Regional: "El auto está para andar adelante, pero a veces pasan cosas como ésta y te complican. Ahora estamos en el 10º puesto en el campeonato y la próxima carrera es con pilotos invitados. Ojalá que papá se recupere del brazo, porque él sería quien lo corra. Se lo tiene merecido", concluyó. Se impuso en la segunda fecha de la Clase A en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata. El campanense Gastón Fernández terminó en el 5º puesto tras una gran recuperación después de no haber podido clasificar el sábado. El TC Regional realizó su segunda fecha de la temporada en el autódromo Roberto Mouras, en La Plata. Y en la Clase A ("los Chasis"), la famosa "Chupaleta" de la familia Tártara sigue siendo el auto a batir, ya que ahora en manos de Mariano Dainotta se quedó nuevamente con la victoria, al igual que en la primera del año. El pasado domingo, bajo un sol radiante, la segunda final del año de la Clase A se puso en marcha luego del minuto de silencio en memoria de Don Mario Cerutti y una placa entregada a la familia en homenaje a su trayectoria. El más rápido en la clasificación y en la serie, Mariano Dainotta, partió desde la mejor posición, asediado por Juani Pierce, quien ganaba el frenaje inicial, pero al momento de acelerar el Ford de Zárate hacía una leve diferencia sobre el Chevrolet de Salto. Detrás se encolumnaban Romero, Avalos, Gugliermo, Mazzitelli, Cuidet (que ganaba varias posiciones en el arranque), el campanense Gastón Fernández, Martellini, Maureguis, Leiva, Cerutti, Somoza y Morales. Rápidamente quedaba fuera de competencia Claudio Caro, tras un trompo. Adelante, Dainotta hacía diferencias sobre Pierce, mientras que Romero contenía a un inspirado Mauricio Avalos. Gugliermo giraba en soledad en el quinto puesto, mientras Cuidet atropellaba desde el fondo para ser sexto. Mazzitelli brillaba en la séptima colocación, aguantando a Ulises Martellini y al campanense Fernández, que avanzaba a gran ritomo luego de volverse a Campana sobre la noche del sábado a reparar el motor para volver sobre la madrugada del domingo al circuito. Promediando la competencia, Somoza entraba en trompo y Quique Morales no conseguía esquivarlo, impactando sobre la puerta derecha del chasis del piloto de Ituzaingo. Y en la octava vuelta, Avalos debió abandonar, dejando la tercera colocación en poder de Romero. A poco del final, Romero, envuelto en humo, se retrasaba por la rotura del impulsor. Leiva prevalecía sobre Mazzitelli y se retrasaba Sebastián Gugliermo, situación que aprovechaba Gastón Fernández para ubicarse en la quinta colocación. La bandera a cuadros vio llegar nuevamente como ganador a Mariano Dainotta, seguido por Juani Pierce, Ulises Martellini, Marcelo Cuidet, Gastón Fernández, Fernando Romero, Guillermo Leiva, Daniel Mazzitelli, Darío Maureguis, Sergio Morales y Sebastián Gugliermo. Con estos resultados, el campeonato de la Clase A quedó de la siguiente manera: 1) Mariano Dainotta, 70 puntos; 2) Juan Pierce, 55,5 puntos; 3) Fernando Romero, 42,3 puntos; 4) Ulises Martellini, 33,3 puntos; 5) Mauricio Ávalos, 30 puntos; 6) Sebastián Gugliermo, 26 puntos; 7) Sergio Morales, 26 puntos; 8) Rodrigo Escudero, 25,8 puntos; 9) Marcelo Cuidet, 22,8 puntos; 10) Gastón Fernández, 22,5 puntos. La próxima competencia será el 11 y 12 de mayo en el Roberto Mouras, en La Plata, con pilotos invitados.

GASTÓN FERNÁNDEZ LOGRÓ AVANZAR EL DOMINGO HASTA TERMINAR EN LA QUINTA POSICIÓN.



Automovilismo:

Mariano Dainotta, imparable en "los Chasis" del Tc Regional

