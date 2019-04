Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

"Hace dos años se quemó este foco ubicado en calle Pedroza y Cordero (barrio Otamendi). Nadie lo ha cambiado aun y es el único que está en la cuadra", muestra Florencia.

UNA QUEJA IRÓNICA

"Adivinen ¿de qué ciudad es esta foto? No, no es Calcuta. Les doy una ayudita: pasen por San Martín entre Becerra y Luis Costa y verán algo muy parecido. Si, y apenas a 100 metros de la Real. El intendente de Calcuta va sólo a las obras nuevas, pero por aquí, los vecinos dicen que no lo han visto nunca. Y ya lleva como 3 años esta podredumbre en la vereda y en ese mugrientísimo canasto de basura, instalado fuera de toda normativa higiénica. Suponemos que alguien va a hacer algo", escribe Carlos.