La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/abr/2019 NotiSerenare:

En Argentina aumentó el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo

Por Lic. Lucia Cortinovis











La Secretaría de Gobierno de Salud y el INDEC dieron a conocer los datos preliminares de la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) Proporciona información válida, confiable y oportuna sobre factores de riesgo (como consumo de tabaco, alcohol, alimentación, actividad física, entre otros), procesos de atención en el sistema de salud y principales enfermedades crónicas no transmisibles en la población argentina (hipertensión, diabetes, obesidad y otras). En lo que respecta a sobrepeso y obesidad los resultados son alarmantes. El 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso y 25,4% con obesidad. Es decir, un cuarto de la población argentina es obesa y seis de cada diez argentinos hoy tendría exceso de peso. Este indicador aumentó 22% respecto de la edición 2013 y 74% respecto a la primera edición de 2005. En los estratos socioeconómicos más bajos, medidos por nivel de educación la prevalencia de obesidad resulto 82,1 % más alta, por lo tanto, se evidencia que son las personas de menores recursos las más perjudicadas, porque se alimentan principalmente de comidas ricas en calorías, pero sin nutrientes. Otro indicador que ha aumentado significativamente respecto de la ENFR 2013, es la inactividad física o sedentarismo que alcanza a 6 de cada 10 individuos. La tendencia muestra que la baja actividad física de la población aumento más del 10%, pasando de 54,7% (2013) a 64,9% en (2018). Entre los indicadores de alimentación, se mostró un leve descenso del uso de sal después de la cocción o al sentarse a la mesa, pasando de 17,3 % en 2013 al 16,4% en el 2018, lo que evidencia un resultado positivo de la iniciativa y posterior ley "Menos sal más vida "que persigue disminuir el consumo de Sal de la población en su conjunto para reducir la importante carga sanitaria que representan las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Mientras que otro indicador de alimentación como es el consumo de al menos 5 porciones diarias de frutas o verduras al día revelo que solo el 6% de la población cumple con la recomendación de consumo diario Las causas de este consumo deficitario son múltiples, entre las más comunes se encuentran la falta de costumbre, la inaccesibilidad por costos económicos, la rutina y estilo de vida, entre otros. Si bien estos resultados son preliminares confirman que, el sobrepeso y la obesidad lejos de ser un problema que se está deteniendo, es un problema que se está acelerando, agravado por el sedentarismo y las conductas no saludables en la alimentación de los argentinos. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, responsables del 60% de las muertes a nivel global, la obesidad sigue siendo cada vez más uno de los principales desafíos sanitarios en nuestro país. Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición -

Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151)

NOTISerenare Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

Fuente: www.indec.gob.ar (http://bit.ly/2Uv1MJA)

NotiSerenare:

En Argentina aumentó el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo

Por Lic. Lucia Cortinovis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: