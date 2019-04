La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine esperará hoy por los resultados que le permitan llegar con chances a Tandil







Juega mañana desde las 20.30 como visitante frente a Santamarina. Para tener posibilidades de clasificar al Reducido necesita que esta tarde Brown (A) no le gane a Nueva Chicago y que, por la noche, Mitre pierda con Almagro. Pensar en mañana lunes es todavía muy difícil para el simpatizante de Villa Dálmine. Es que antes del partido como visitante frente a Santamarina de Tandil, toda la atención estará puesta en los dos resultados que necesita el Violeta para llegar a ese encuentro con posibilidades de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. En ese sentido, el viernes sufrió el único revés que se podía permitir con el empate de Independiente Rivadavia ante Atlético Rafaela. Y ayer recibió la primera buena noticia: Agropecuario no pudo ganarle a Gimnasia en Jujuy. Ahora le resta esperar por otros dos resultados: que Brown de Adrogué no derrote esta tarde a Nueva Chicago y que, por la noche, Mitre de Santiago del Estero no sume ante Almagro como local. Si se dieran esos marcadores, el equipo de Walter Nicolás Otta podrá acceder al Reducido siempre que le gane a Santamarina en el cierre de esta última fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Si lo logra, romperá la racha negra que el Violeta arrastra en Junín: en sus tres presentaciones anteriores no sumó puntos y recibió 10 goles. Para ese encuentro, el entrenador podrá volver a contar con el capitán Matías Ballini (recuperado de su desgarro), pero tiene en duda la presencia de Emanuel Molina, afectado por una dolencia muscular que le impidió moverse ayer a la par de sus compañeros. Además, para la defensa recuperará a Nicolás Sansotre (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) y probablemente opte por Cristian González para conformar la zaga central junto a Fernando Alarcón. Así, la formación titular que presentaría Villa Dálmine mañana en Tandil sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; David Gallardo, Matías Ballini, Lucas Cuevas o Emanuel Molina, Mariano Miño; Germán Lesman e Ijiel Protti. La delegación Violeta partirá esta tarde rumbo a la localidad serrana y allí se alojará a la espera del encuentro de mañana, esperando contar con la complicidad de los resultados que necesita que se den hoy.

EL CAPITÁN MATÍAS BALLINI VOLVERÍA MAÑANA A LA TITULARIDAD TRAS EL DESGARRO SUFRIDO ANTE ARSENAL. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7. En 6 partidos, Villa Dálmine consiguió una victoria, mientras que Santamarina ganó en 4 ocasiones. Igualaron un juego. El Violeta marcó 4 goles, en tanto que el equipo de Tandil convirtió 13. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 3 partidos, con un triunfo para cada uno y un empate. Tres goles han señalado cada conjunto. COMO LOCAL SANTAMARINA. Se jugaron 3 partidos con 3 victorias aurinegras. Villa Dálmine marcó un solo gol en Tandil, en tanto que Santamarina como local conquistó 10 tantos. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 5 partidos sin victorias frente al conjunto de Tandil, con un empate y cuatro derrotas (las dos últimas consecutivas). La única victoria Violeta sobre Santamarina se produjo en Campana el martes 24 de marzo de 2015, por la 7ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional: 1-0 con gol de Matías Nouet. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (4): Matías Nouet (1), Ezequiel Cérica (1), Pablo Ruiz (1) y Pablo Burzio (1). GOLEADORES DE SANTAMARINA (13): Martín Esteban Michel (3), Fernando Telechea (1), Arnaldo González (1), Michael Hoyos (1), Mariano González (1), Facundo Castro (1), Diego Sosa (1), Fernando Piñero (1), Leonardo Fredes (1), Alfredo Rolando González Bordón (1) y Lucas Acevedo (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El lunes 20 de noviembre de 2017, por la 9ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera B Nacional, Villa Dálmine perdió 1-0 frente a Santamarina en Tandil. La síntesis de ese partido fue: SANTAMARINA (1): Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González Bordón, Salvador Sánchez, Fernando Biela; Ezequiel Barrionuevo, Agustín Cardozo, Leonel Pierce, Leonardo Fredes; Braian Guille y Martín Michel. DT: Héctor Arzubialde. SUPLENTES: Tomás Casas, Tomás Berra, Juan Alvacete, Nicolás Castro, Federico González Metilli, Braian Pérez y Federico Martínez. VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Juan Manuel Mazzocchi y Sebastián Giordana. GOL: ST 33m Martín Michel (S). CAMBIOS: PT 30m Martinich x Alarcón (VD). ST 13m González Metilli x Fredes (S), 24m Giordana x Córdoba (VD), 36m Alvacete x Guille (S) y Jourdan x Sapetti (VD), y 44m Pérez x Barrionuevo (S). AMONESTADOS: Michel y Pierce (S); Flores (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ARBITRO: Pablo Díaz. DESCENDIÓ LOS ANDES Ayer ganó Quilmes y lo condenó. Esta tarde se podría definir el ascenso directo. Una de las grandes definiciones que tenía esta última fecha de la Primera B Nacional era conocer qué equipo descendería a la Primera B Metropolitana. Y eso se supo ayer: Los Andes quedó condenado por la victoria de Quilmes por 3-1 sobre Olimpo de Bahía Blanca, conjunto que llegó descendido a esta última presentación y que el año próximo jugará en el Torneo Federal. A partir de los goles del Cervecero (que dependía de sí mismo), el Milrayitas se fue desmoronado y terminó perdiendo 3-0 como visitante frente a Deportivo Morón, que celebró el triplete de su histórico goleador, Damián Akerman. Ayer, además, Agropecuario igualó sin goles en su visita a Gimnasia de Jujuy y de esa manera se quedó sin chances de llegar al Reducido. Antes, el viernes: Independiente Rivadavia empató agónicamente como local con Atlético Rafaela, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero aseguró su boleto al Reducido al igualar 0-0 con Chacarita como visitante. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Instituto recibía a Gimnasia de Mendoza (se clasificaba al Reducido con el empate), mientras que Temperley se despedía del campeonato como local ante Platense. Hoy domingo llegará el plato fuerte de la última fecha: la posibilidad de definir el ascenso directo a la Superliga. Sarmiento y Arsenal (43 puntos) llegan con ventaja sobre Nueva Chicago (42), pero las posibilidades son variadas. Incluso podría darse un triple empate. Todo se empezará a dilucidar desde las 15.10 horas, con los tres partidos que se jugarán en simultáneo: Brown (A) vs Nueva Chicago, Sarmiento vs Guillermo Brown y Defensores de Belgrano vs Arsenal. Luego, por la noche (21.30), Mitre recibirá en Santiago del Estero a Almagro, mientras que el cierre de la fecha se dará mañana por la noche en Tandil con el partido entre Santamarina y Villa Dálmine.

LA TRISTEZA DE LOS JUGADORES DE LOS ANDES AL DEJAR AYER EL CAMPO DE JUEGO DEL NUEVO FRANCISCO URBANO.

ASCENDIO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES El Club Villa Dálmine felicita al Club Atlético Estudiantes por el ascenso obtenido a la Primera B Nacional. ¡Felicitaciones, @EstudiantesOK! — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 20 de abril de 2019

