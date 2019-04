La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Básquet:

El Tricolor superó 79-63 al Rojo y se recuperó de la derrota en el clásico. Francisco Santini fue la figura: convirtió 9 triples y terminó con 30 puntos. Por la tercera fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana venció 79-63 como local a Independiente de Zárate en un partido disputado el viernes por la noche en el gimnasio de Chiclana 209. De esta manera, el Tricolor se recuperó de la derrota sufrida en el clásico ante el Campana Boat Club y, además, le quitó el invicto al Rojo, que había vencido al CBC y a Honor y Patria de Capilla del Señor en sus dos primeras presentaciones. Con estos resultados, ahora, el CCC e Independiente son los dos únicos equipos que disputaron sus tres partidos y comparten la primera posición con 5 puntos (registro de 2-1). Como escolta quedó Sportivo Pilar (2-0; 4 puntos), que el jueves derrotó 85-61 como local a Honor y Patria (0-3; 3 puntos). En tanto, fueron postergados los demás encuentros de esta tercera fecha: Atlético Pilar vs Boat Club, Central Buenos Aires vs Sportivo Escobar y Presidente Derqui vs Defensores Unidos. Frente a Independiente, el viernes por la noche, Ciudad de Campana comenzó anotando por intermedio de Rubén Runke y Alejo Fioretto, pero luego, tras un triple de Matías Nieto, empezó a asomar la mano caliente de Francisco Santini, quien convirtió otros dos triples en ese primer cuarto para el 23-13 parcial. Luego, en el segundo, el escolta aportó otras tres "bombas" e impulsó junto a Eliseo Iglesias (8 puntos) al Tricolor a llegar al entretiempo con una amplia ventaja (43-25). En la reanudación, Santini siguió lastimando desde 6,75 (anotó otros tres triples en el tercer período) y apoyado por la aparición del juvenil Agustín Hernández (6 puntos) le permitió al CCC mantener la renta de 18 puntos. Por eso, Ciudad no sufrió en el último cuarto y "Fran" terminó como gran figura del juego con un total de 9 triples para redondear una noche de 30 puntos. En Independiente, dirigido por el histórico Raúl Belcuore (ex entrenador de Siderca), el mejor fue un campanense: Juan Martín Petrosino terminó con 18 puntos y resultó el goleador Rojo. En la próxima fecha, el CCC volverá a ser local, esta vez frente a Honor y Patria de Capilla del Señor, mientras que Independiente recibirá a Atlético Pilar. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (79): Facundo Romani (3), Francisco Santini (30), Matías Nieto (8), Alejo Fioretto (7) y Rubén Runke (6) (FI) Eliseo Iglesias (8), Santiago Fernández (2), Emilio Polese (2), Joaquín Aguilar (1) y Agustín Hernández (12). DT: Sebastián Silva. INDEPENDIENTE (63): Valentín Pracchia (8), Franco Pracchia (4), Juan Martín Petrosino (18), Nicolás Montero (6) y Franco Marrone (14) (FI) Rodrigo Gabilondo (0), José Brown (2), Thomas Muraca (3), Agustín Anzuinelli (3), Juan Ignacio Vellani (2), Ezequiel Martínez (0) y Tomás Ríos (3). DT: Raúl Belcuore. PARCIALES: 23-13 / 20-12 (43-25) / 21-21 (64-46) / 15-17 (79-63). JUECES: Raúl Imosi y Mariano Imosi. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



FRANCISCO SANTINI FUE LA GRAN FIGURA DE LA NOCHE: CONVIRTIÓ 9 TRIPLES Y TERMINÓ CON 30 PUNTOS.



