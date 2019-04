La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 Liga Campanense:

Habrá actividad en San Cayetano, Lechuga, Otamendi y Las Campanas. La segunda jornada de los campeonatos de las categorías promocionales de la Liga Campanense de Fútbol se desarrollará hoy en cuatro canchas, destacándose el retorno del fútbol liguista al barrio San Cayetano, donde se disputarán cuatro partidos del certamen de Tercera División. Además, también habrá acción de esa categoría y de Cuarta y Quinta División en cancha de Lechuga, en Otamendi FC y en Las Campanas. La programación en cada escenario es la siguiente: EN SAN CAYETANO -Las Palmas vs Deportivo Río Luján (Tercera División; 10.00 horas) -Desamparados FC vs Otamendi FC (Tercera División; 11.40) -Defensores de La Esperanza vs Malvinas (Tercera División; 13.20) -Deportivo San Cayetano vs Deportivo San Felipe (Tercera División; 15.00). EN LECHUGA -Lechuga "B" vs El Junior (Cuarta División; 10.00) -Juventud Unida vs El Junior (Tercera División; 11.30) -Real San Jacinto vs La Josefa (Quinta División; 13.15) -Real San Jacinto vs La Josefa (Cuarta División; 14.45) -Real San Jacinto vs La Josefa (Tercera División; 16.10). EN OTAMENDI -Albizola vs Mega Juniors (Cuarta División; 10.00) -Albizola vs Mega Juniors (Tercera División; 11.30) -Barrio Lubo vs Villanueva (Quinta División; 13.15) -Barrio Lubo vs Villanueva (Cuarta División; 14.45) -Barrio Lubo vs Villanueva (Tercera División; 16.10). EN LAS CAMPANAS -Lechuga "A" vs Leones Azules (Quinta División; 10.00) -Lechuga "A" vs Leones Azules (Cuarta División; 11.30) -Lechuga "A" vs Leones Azules (Tercera División; 13.10) -Atlético Las Campanas vs Atlético Las Praderas (Cuarta División; 14.50) -Atlético Las Campanas vs Atlético Las Praderas (Tercera División; 16.20).

DEPORTIVO SAN CAYETANO RECIBE A SAN FELIPE POR EL TORNEO DE TERCERA DIVISIÓN. EN LA PRIMERA FECHA VENCIÓ 3-1 A RÍO LUJÁN CON GOLES VÍCTOR LAVALLENA, BRAIAN SOFÍA Y JAIME CASTILLO.



