El incumplimiento de prestaciones para las PCD

Silvina Cotignola











Silvina Cotignola

Cuando alguna persona, sea cual fuere la causa, ingresa al mundo de la discapacidad, tiene que saber que todo lo inherente para encaminar su proceso de rehabilitación y posterior habilitación de sus capacidades residuales, siempre posee cobertura total, integral y por todo el tiempo que cada individuo necesite para alcanzar aquel cometido. Afortunadamente, la Argentina cuenta con un importantísimo cumulo normativo del que poder echar mano para revertir tal circunstancia irregular, tanto en el ámbito administrativo como judicial. La Superintendencia de Servicio de Salud, organismo que orbita en el ámbito de la Secretaría de Salud de la Nación es el ámbito donde canalizar los reclamos. Pueden hacerse cuando se es titular, afiliado o cliente, o representante legal de uno de ellos, por un lado en la Sede Central de la Obra Social o entidad de Medicina Prepaga, y por el otro, ante la Superintendencia de Servicio de Salud. Este organismo considerará a los efectos de la afiliación como "Familiar" a: cónyuge, o pareja de hecho, menores bajo guarda y tutela, ascendientes (padre o madre), adultos por consanguinidad mayores de 60 años, descendientes: menores no incluidos en el grupo familiar primario, hijos mayores de 21 años y hasta los 25 años inclusive cuando se encuentren a cargo del titular afiliado. Por tanto, esta reclamación está prevista para cualquier beneficiario de tales sujetos obligados quien presuma que sus derechos están siendo vulnerados. Si el reclamo se interpusiere ante la Obra Social, habrá que utilizar el "Formulario A". Junto con este se deberá acompañar: original y fotocopia del DNI, carnet de la obra social, ídem, fotocopia de cuil/cuit, fotocopia del último recibo de haberes. Dependiendo de la inserción del afiliado en el sistema de salud, acompañar el pago del monotributo y/o servicio doméstico. Y en caso de ser adherente, último pago de la cuota. Además se adjuntará el CODEN de ANSES y Certificación Laboral que acredite fecha de ingreso y Obra Social de la actividad. Ahora bien, para el caso que el reclamo se hiciere por incumplimientos de prestaciones, además de lo antedicho, deberá acompañarse: indicación actualizada del médico de la Obra Social/Prepaga respectiva en fotocopia, receta de los medicamentos genéricos con indicación de las dosis requeridas y tratamientos prescriptos. Para el caso de tratarse de medicamentos únicos, se requerirá adjuntar justificación galena específica para ese paciente. Concordantemente con esto, en los casos que las prestaciones o medicación sean cubiertas a través de reintegro por parte de los efectores de salud obligados, si dicho reintegro no se cumpliera en tiempo oportuno o directamente se incumpliese con el mismo, habrá que adjuntar comprobantes de pagos realizados. Sin perjuicio de ello, podrá solicitarse al reclamante, tanto la Obra Social/Prepaga como la misma Superintendencia de Servicio de Salud, un resumen de la historia clínica del paciente. Vale explicitar, que cuando dichos reclamos además versaran o tuvieran por protagonistas a personas con discapacidad, más allá de todo lo anteriormente consignado, deberá acompañarse: Certificado Único de Discapacidad vigente; indicación de la orientación prestacional de ese afiliado actualizada y acreditada por el médico de cabecera tratante. En síntesis, habiendo iniciado dicho reclamo ante el efector de salud, se entregará el "Formulario A", juntamente con la totalidad de la documentación requerida. Allí se dará una copia sellada de tal formulario como comprobante de la fecha de inicio del reclamo. Dentro de los 15 días posteriores deberá recibirse una respuesta al mismo, la que podrá ser favorable o desfavorable. Pero tratándose de urgencias médicas, tal respuesta es inmediata. Si la respuesta recibida fuera insatisfactoria, podrá insistirse con la reclamación directamente por ante la Superintendencia de Servicio de Salud interponiendo una nota dentro de los posteriores 10 días. Asimismo, cuando el reclamo se iniciara por ante la Superintendencia de Salud, deberá presentarse personalmente el reclamante y acompañar el formulario B juntamente con la documentación requerida. Este organismo se encargará de trasladar el reclamo al efector denunciado, quien deberá resolver la cuestión en un plazo de 15 días para tramites normales y 5 días para las situaciones especiales, las que son: (HIV, internaciones, drogadicción, atención oncológica, embarazo y atención al recién nacido, hasta el año de edad). Aquí también, habrá que aguardar la respuesta de los sujetos obligados, pudiendo ser las mismas también favorables o desfavorables. Al igual que en el supuesto anterior, si hubiera urgencia en la resolución de un caso, la respuesta será inmediata. De igual manera, si la respuesta obtenida fuera insatisfactoria, podrá recurrirse la misma mediante nueva nota dentro del término de los 10 días. Finalmente, debiera destacarse que si el afiliado o cliente reclamante viviera en el interior del país, igualmente puede realizar dichos reclamos llamando a una línea gratuita: 0800.222.72583 (Salud), para que puedan asesorarlo de cómo deben formalizarse los reclamos. Tener presente que siempre estas gestiones son sin cargo, no necesitándose del patrocinio letrado de ningún profesional. Por todo esto, vuelvo a invitarlos a que sigan "Ejerciendo sus Derechos porque su Ejercicio no Constituye meros Privilegios". ¡Muy felices Pascuas de resurrección! Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

Por Silvina Cotignola

