Así se manifestó el joven dirigente en relación a los hechos de inseguridad que se vienen dando en la ciudad. Propuso un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana donde "se convoque a todas las fuerzas vivas de la ciudad" y aseguró: "creemos necesario la participación de todos y todas para que juntos, hagamos de Campana una ciudad más segura". Alejo Sarna, dirigente de Vamos Campana se refirió a los hechos de inseguridad que viven los vecinos de la ciudad en el último tiempo y sostuvo "esto no es casualidad, sino que es consecuencias de una serie de factores como el aumento de la pobreza, de la deserción escolar, del consumo de drogas y la falta de empleo. Como así también la falta de políticas económicas, sociales, culturales y deportivas que permitan la inserción y contención de los sectores vulnerables. Esto hace que por más que se haga una millonaria inversión en tecnología para la prevención, de no abordar las causas profundas de manera integral, la inseguridad va a seguir creciendo". Luego, el joven dirigente agregó "es por eso que proponemos la discusión de un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana en el marco de un Plan de Desarrollo Estratégico, donde se convoque a todas las fuerzas vivas de la ciudad como son el Poder Judicial, fuerzas policiales, Poder Ejecutivo Municipal, Bloques de Concejales y Sociedades Intermedias, para el desarrollo, elaboración y la puesta de práctica de políticas estratégicas en materia de seguridad, desde un punto de vista participativo y democrático". "Sin un plan integral, la tecnología para la prevención no surge efecto. Por eso creemos necesario la participación de todos y todas para que juntos, hagamos de Campana una ciudad más segura" concluyó Alejo Sarna.



Alejo Sarna: "Sin un plan integral, la tecnología para la prevención no surge efecto"

