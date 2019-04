P U B L I C







Los anuncios demagógicos que el Fondo tuvo el decoro de permitirle anunciar al gobierno de Cambios no llegan a ocultar el descontento social inducido por la inflación y los incesantes despidos. Macri viraliza un video diciendo a una vecina que ese sufrimiento es necesario en pos del largo plazo, mira el riesgo país y prefiere olvidar lo dicho. - Polémico, el conductor de la televisión Eduardo Feinmann acusó a la ex presidenta Cristina F de K. de hacer un uso político de su dolor. "Siempre se le muere alguien en campaña", dijo al aire en su programa sin medir el grado de perversión de sus palabras. - Pese a que escasos medios brindaron la información, el diario Clarín despidió a 56 empleadxs el pasado miércoles 16. De manera informal, como suele ser el estilo empresario en estos casos, circulaban rumores desde la semana pasada que los despidos serían inminentes, algunos periodistas con años de trayectoria aceptaron indemniza-ciones otros fueron comunicados el miércoles, acompañados por sus ex compañerxs de trabajo realizaron asambleas pero la decisión del diario ante la profundización de la labor digital no parece tener vuelta atrás. Con vallas y cordones policiales se protegen en estas primeras horas las oficinas del diario. Quienes mantienen su trabajo además se vieron precarizados ya que se engrosaron sus tareas sin un aumento remunerativo, destacaron personas del gremio AGEA-Clarín. - Una situación similar están viviendo los 13 trabajadores de Campana que fueron despedidos sin justificativo de la empresa Titania, metalúrgica que opera con un plantel de 80 empleados de convenio. Los cruces con el sindicato empezaron en febrero cuando el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria, que favorece como es sabido a la empresa ya que solo dilata la decisión y debilita la posición negociadora del sindicato. Con cortes, controlados de cerca por la policía, vigilias, y ante la presencia del diputado nacional Abel Furlán fueron pasando y destrabando algunos momentos de tensión en la entrada de la planta. Los representantes de un Estado impopular como es el caso también local de Cambiemos no mediaron a favor de los 13 perdedores de esta historia, más aún se conoció que facilitaron un préstamo del BaPro para el pago de indemnizaciones a favor de la empresa. - El aumento de precios registrado en marzo fue mayor al esperado, alcanzó 4,7% mensual según cifras oficiales de INDEC y marcó un nuevo récord en los últimos veinti tantos años. En el primer trimestre de este año la inflación promedió duplicó los registros de igual período de 2018 (3,8% promedio mensual en 2019 versus 2,2% en el primer trimestre de 2018). La especulación macrista sigue en la línea de afirmar que es un paso necesario previo a una normalización económica, a quien nadie vió la cara todavía. En un vídeo reciente el propio presidente da esa explicación a una vecina que representa a todos nosotros, disgustados o sin fe. - En ese contexto ocurrió un papelonazo para Cambiemos, no sólo por haber hechado mano de una política del gobierno anterior duramente criticada por la moderna cuadrilla macrista sino por no haber podido disimular las tradicionales remarca-ciones de precios previo a su regulación. Por otra parte, el listado de los nuevos "Precios Cuidados" es esencialmente escueto: tanto en productos como variedades de marcas. Se trata de un pequeño salvavidas al consumo urbano que durará 6 meses, no puede pensarse como una medida de política anti-inflacionaria. "El acuerdo de precios tiene patitas cortas" dijo el economista Juan Carlos de Pablo. - En igual sentido entendemos el programa de beneficios crediticios impulsado por Anses el pasado miércoles, que sin duda representará un alivio para un sector de la población altamente vulnerado como los jubilados y receptores de planes de sociales pero encontramos entre una de las características, por ejemplo, que el tope del reintegro por cuenta bancaria es de $ 1.000, lo cual no es representativo para el nivel de gasto corriente en supermercados. - El Banco Central fijó la banda de flotación del tipo de cambio entre $ 40 y $ 51, alejando el límite superior lo cual representa en el corto plazo una fuerte señal de coordinación de expectativas. No obstante, la devaluación va a aumentar también en año electoral. El riesgo país va por igual camino, cerrando la semana en 834 puntos básicos y la tasa de Leliq nuevamente con un salto importante, llegó hasta 67,12% anual.

Se corrió el maquillaje

Por Mara Pedrazzoli

