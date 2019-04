La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 21 de Abril de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MONTICULOS DE PASTOS "Hace más de 20 días que no recogen pastos, hojas y ramas en Necochea entre Ameghino y Coletta. Se está convirtiendo en un basural", escribe Carlos. UNA SOLUCIÓN RAPIDA "Ayer publicaron mi pedido sobre la calle Perrone al 300 (barrio Don Francisco), hoy ya está solucionado. Muchas gracias", muestra Graciela. BASURA MAL DISPUESTA "Parrilla ubicada en Sivori y Sarmiento, ex La Glorieta, la mugre está hace una semana y los basureros no la juntan cuando pasan, es insoportable el olor a podrido que hay", muestra Iván.

OTRO TEMA #Ahora barrio Las Praderas sin luz. El corte de suministro eléctrico afectó a toda la zona. Según manifestaron algunos vecinos se escuchaban detonaciones de arma de fuego. Móvil de Comando zona 6 y Móvil Control de CP detienen a tres individuos con armas, trasladan a Comisaría pic.twitter.com/VaanyWaNB7 — Daniel Trila (@dantrila) 21 de abril de 2019 #Dato falsa alarma. Dos llamadas maliciosas por presunto accidente en Pueyrredón y General Savio. Desde la Central 911 dieron aviso y se desplazó el móvil de CP zona 7 y ambulancia SAME, no encontraron accidente, volvieron a llamar y no había nadie. (Broma de mal gusto) pic.twitter.com/nzkJjW8ZXz — Daniel Trila (@dantrila) 19 de abril de 2019

