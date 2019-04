La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/abr/2019 El Movimiento de Integración y Desarrollo vuelve a Campana







El partido político fundado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio ya tiene representación local: Adriano Ferrari y Ruben Sosa fueron presentados recientemente como presidente y vicepresidente en el acto de relanzamiento del partido llevado a cabo en Mar del Plata. Un nuevo actor se suma a la arena política de Campana: el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el histórico partido fundado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, que hace pocos días definió a sus referentes locales. Luego de un largo tiempo de inactividad, en el que incluso llegó a perder su personería jurídica, el emblemático MID comenzó un proceso de reconstrucción y rearmado a nivel nacional, y en la actualidad ha logrado tener presencia en 50 distritos electorales del territorio bonaerense y ha alcanzado los 20.000 afiliados. Es por este motivo que la conducción del partido organizó recientemente un acto en Mar del Plata, el que congregó a dirigentes desarrollistas de toda la provincia, con el fin de presentar oficialmente a sus nuevas autoridades. Durante el evento, el presidente del partido a nivel nacional, Juan Pablo Carrique, presentó a Adriano Ferrari y a Rubén Sosa, dos empresarios campanenses, como líderes del MID en nuestra ciudad, con los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. Ferrari, de 36 años, es psicólogo social y profesor rural. Cumple además el rol de Coordinador Regional de Zona Norte de los Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (JEFEB) y es el presidente -actualmente en licencia- de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana (JECAM). El dirigente explicó que el desarrollismo debe promover ‘la industrialización para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, en el marco de una inserción en el mercado mundial que permita al país desarrollarse de forma autónoma -y no subordinada o dependiente - como nación’’. En ese sentido, afirmó que ‘’la columna vertebral de todo el ideario del MID es una educación fuerte y omnipresente, que se apoye fuertemente en la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales". Por su parte, Sosa, quien estudió Logística y Comercio Exterior y es productor asesor de seguros, consideró que ‘’en Argentina todas las políticas que se aplican desde hace décadas son cortoplacistas"; ahora, remarcó, "es hora de encarar un proceso serio que contemple el mediano y el largo plazo, y que tenga como objetivo el desarrollo y la diversificación de la industria, el incremento de las exportaciones con valor agregado, y la inversión en infraestructura de gran escala orientada a la producción’’. El MID Campana presentará en las próximas semanas a los demás integrantes del equipo, "todos ellos profesionales nacidos en la ciudad, que conocen desde adentro las necesidades del vecino de Campana, y que creen profundamente en el diálogo y en el consenso como forma de hacer política", aseveró Ferrari. "No nos interesa la confrontación estéril: creemos que para lograr el desarrollo que tanto anhelamos para la ciudad como para el país es indispensable tender puentes. La política destructiva o de descalificación del otro es algo que rechazamos de plano’’, sostuvo. El flamante partido político invita a los vecinos a enviar sus propuestas e inquietudes al correo campanamid@gmail.com y a suscribirse a las páginas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram @MIDcampana.

Adriano Ferrari y Ruben Sosa apuestan por la producción nacional para sacar a la ciudad adelante. ARTURO FRONDIZI, EL FUNDADOR DEL M.I.D. Arturo Frondizi Nació en Paso de los Libres (provincia de Corrientes) el 28 de octubre de 1908. Fue abogado, periodista, docente y político . Nombrado diputado nacional por la Capital Federal en dos períodos, fue posteriormente elegido presidente de Argentina, gobernando entre el 1º de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. Fundó la Unión Cívica Radical Intransigente, escisión del radicalismo tradicional, y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). En 1954, Frondizi, fue elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sus múltiples compromisos políticos no le impiden dedicarse a la actividad intelectual: a fines de ese año publica "Petróleo y Política", libro-denuncia sobre la actividad de las empresas petroleras en Argentina y propone el monopolio de YPF sobre el sector. Cuando el 29 de marzo de 1962 Frondizi fue destituido por las Fuerzas Armadas y recluido en la isla de Martín García. En marzo de 1963 fue trasladado detenido al Hotel Tunkelen en Bariloche y a fines de julio recuperó su libertad y se reincorpora a la vida política desde su nuevo partido el Movimiento de Integración y Desarrollo. Arturo Frondizi falleció el 18 de Abril de 1995.

Fue diputado nacional por la Capital Federal en dos períodos y presidente de la Nación. Fundó la Unión Cívica Radical Intransigente, escisión del radicalismo tradicional, y el Movimiento de Integración y Desarrollo.



